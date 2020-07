Mort d’Ennio Morricone : son message bouleversant à sa femme Maria

70 ans de carrière, plus de 500 musiques de films, voilà ce que laisse en héritage Ennio Morricone. Le musicien italien est décédé à l’aube de ce lundi quelques jours après avoir fait une chute et s’être cassé le fémur. À 91 ans, Ennio Morricone savait sans doute que la fin était proche. En effet, le compositeur avait déjà tout prévu.

« Ennio Morricone, je suis mort »

C’est assez rare et pourtant, c’est bien Ennio Morricone qui a écrit sa propre nécrologie. Un texte qu’il avait rédigé en prévision de cette fin de vie, et qui a été publié ce mardi dans la presse italienne. Dans cette nécrologie, intitulé « Ennio Morricone, je suis mort », l’italien évoque ces « adieux douloureux » à ses amis. “Ennio Morricone est mort. Voici comment je l’annonce à tous mes amis qui ont toujours été proches de moi et aussi à ceux qui sont un peu loin et je les salue avec beaucoup d’affections. Impossible de tous les nommer. Mais une pensée spéciale est pour Peppuccio et Roberta, ces amis fraternels si présents dans les dernières années de ma vie. »

Un enterrement dans la « stricte intimité »

Le Maestro, qui a demandé à être inhumé dans l’intimité, a aussi apporté une réponse à cette question que beaucoup sans doute se posait : pourquoi ? « Il n’y a qu’une seule raison qui m’incite à saluer tout le monde de cette manière et à demander des funérailles dans la plus stricte intimité : je ne veux pas vous déranger. »

« J’espère qu’ils comprennent combien je les aime. »

À 91 ans, Ennio Morricone savait plus que jamais rester discret, lui qui avait refusé de vivre à Hollywood, préférant rester à Rome, sa ville de cœur. Dans son cœur, se trouvait également sa famille. Une famille à qui il a tenu à rendre hommage à travers son texte, tout simplement, avec beaucoup de tendresse. « Je salue chaleureusement Ines, Laura, Sara, Enzo et Norbert, pour avoir partagé une grande partie de ma vie avec moi et ma famille. Je veux me souvenir de mes sœurs Adriana, Maria, Franca et de leurs proches avec amour et leur faire savoir combien je les aimais. Un salut plein, intense et profond à mes enfants Marco, Alessandra, Andrea, Giovanni, ma belle-fille Monica et à mes petits-enfants Francesca, Valentina, Francesco et Luca. J’espère qu’ils comprennent combien je les aime. »

Un message bouleversant à sa femme Maria

C’est, on l’imagine, avec beaucoup d’émotions que sa famille et ses amis ont dû découvrir ce texte. Une nécrologie, qui n’aurait pas pu se terminer sans un mot d’amour pour la femme de sa vie, Maria. « Enfin et surtout, Maria. Je lui renouvelle l’amour extraordinaire qui nous a unis et que je regrette d’abandonner. À elle, le plus douloureux des adieux. ».

Une pluie d’hommage à Ennio Morricone

Ennio Morricone aura marqué l’Italie et le monde du cinéma tout entier. Sa mort quant à elle a fait réagir les musiciens, artistes, acteurs, compositeurs et toutes les personnes attachées à son œuvre. D’Antonio Bandera à Monica Bellucci en passant par Jean-Michel Jarre ou Edgar Wright, et même la Commission européenne : tous ont tenu à rendre hommage à cet homme oscarisé et récompensé à de multiples reprises pour son talent et son œuvre.