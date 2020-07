Mort de Naya Rivera : les fans prévoient un bel hommage pour l’actrice

La mort de Naya Rivera, actrice notamment connue pour son rôle de Santana Lopez dans Glee, a choqué et attristé des millions de fans de la série à travers le monde. Ce sont des millions de Tweets qui ont été échangés, de sa disparition jusqu’à l’annonce de sa mort.

Les hypothèses autour de sa disparition étaient nombreuses et les espoirs encore de mises malgré les chances très faibles de voir cette histoire se conclure sur un happy-end. Ce sera finalement sept ans jour pour jour après la mort de Cory Monteith que le décès de l’actrice a été rendu public, son corps ayant été retrouvé dans le Lac Piru, lieu de sa disparition.

Naya Rivera se sacrifie pour son fils

L’hypothèse principale des policiers travaillant sur l’affaire a été validée par les premiers retours du médecin légiste : il s’agit bien d’une mort accidentelle. Son fils, Josey, s’est confié aux policiers et ceux-ci ont pu de ce fait éclaircir les circonstances autour de sa tragique mort.

Il semblerait que la mère et son fils se soient baignés dans le lac, à proximité du bateau qu’ils avaient loué pour l’occasion. Surpris par le courant (vraisemblablement à cause du vent), ils ont tenté de revenir sur l’embarcation. Naya Rivera a réussi à mettre Josey (équipé d’un gilet de sauvetage) à l’abri, mais, à bout de force, elle ne serait pas parvenue à le rejoindre. Elle se serait noyée du fait de son épuisement.

Les amis de Naya Rivera lui rendent hommage

Sur les réseaux sociaux, les amis et anciens collègues de l’actrice de Glee ont tenu à lui rendre hommage. Tous ont mis en avant le fait qu’elle était une femme extraordinaire et une maman comblée. Heather Morris, dont le témoignage était très attendu (elle jouait la copine / femme de Naya Rivera dans la série) a posté trois photos montrant ses enfants jouer avec Josey, expliquant qu’elle n’avait pas de photo avec Naya car elles n’aimaient pas cela, et que leur amitié n’avait pas besoin de preuve.

Quant à Léa Michele, l’actrice principale de la série s’est retrouvée dans la tourmente. Quelques semaines après qu’elle ait été accusée de racisme par d’anciens acteurs de la série, la jeune femme a été dans l’obligation de désactiver Twitter (et les commentaires Instagram) face au torrent de haine qu’elle recevait de la part des internautes.

La jeune femme a publié une photo de Naya Rivera en noir et blanc en story, qui fait suite à une autre, celle de Cory Monteith. Le 13 juillet sera désormais une date d’autant plus symbolique.

Les fans veulent faire leur propre hommage

S’ils ont été des milliers à remercier l’actrice sur les réseaux sociaux et lui rendre hommage, les fans souhaitent faire davantage. Un rendez-vous a été prévu le 1er aout prochain pour une veillée aux chandelles. « C’est un peu loin pour les gens qui devront faire le trajet avec le travail. Et il fera chaud. Mais j’espère que beaucoup d’entre vous pourront être présents » précise le compte Twitter en hommage à Naya Rivera.

Cela devrait faire chaud au coeur à la famille et aux proches de l’actrice. On apprenait d’ailleurs récemment que l’ex de Naya Rivera, Ryan Dorsey, vivait actuellement un vrai cauchemar. Si les anciens amoureux sont séparés, ils étaient restés en contact pour le bien être de leur enfant. Et Ryan ne saurait pas du tout comment élever son fils sans sa mère. « Il a besoin de sa maman » aurait-il confié.

Le casting de Glee maudit ?

La mort de Naya Rivera vient relancer les rumeurs autour d’une malédiction qui planerait au dessus du casting de Glee. Les hasards du calendrier viennent d’autant plus asseoir dans l’esprit des fans cette idée farfelue puisque le corps de Naya a été retrouvé sept ans jour pour jour après celui de Cory Monteith, mort d’une overdose (il était accro aux drogues depuis plus de dix ans).

La légende urbaine a été vivement commentée sur les réseaux sociaux, certains refusant d’y inclure cependant Mark Selling, l’acteur de Puckerman. Celui-ci est décédé suite à son suicide, lui qui risquait une peine de prison pour détention d’images pédopornographiques.