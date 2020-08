Mort de Christophe : pourquoi le chanteur n’a jamais reconnu son fils Romain ?

Le chanteur Christophe est papa d’une fille prénommée Lucie, mais aussi d’un fils nommé Romain, fruit de son amour avec MIchèle Torr. Cependant, le chanteur n’a jamais voulu reconnaître ce garçon en établissant un lien de paternité. Christophe et Romain ne se sont donc presque jamais vus. Barbanews vous explique pourquoi l’interprète des Mots Bleus, décédé dernièrement, a souhaité éviter cette paternité.

Hospitalisé le 29 mars dernier après avoir contracté le Covid-19, le chanteur Christophe est décédé dans la nuit du mercredi 15 au jeudi 16 avril, à Brest. Rapidement après l’annonce de son hospitalisation, ses proches comme ses fans souhaitaient prendre des nouvelles, c’est donc Véronique, son épouse dont il était séparé depuis les années 2000, qui s’était exprimée dans la presse au sujet de celui qui demeure son époux, le couple n’ayant jamais souhaité divorcer malgré leur séparation.

« Je ne peux pas confirmer qu’il est atteint du coronavirus. Son état n’est pas rassurant, mais il est stable. Nous, sa famille, espérons que les poumons vont tenir et se remettre », déclarait il y a peu Véronique. L’inquiétude gagnait donc les fans du chanteur comme les membres de sa famille, parmi lesquels sa fille Lucie, qu’il a eu avec Véronique, et son fils Romain, enfant né de sa relation avec Michèle Torr. Un garçon que n’avait jamais voulu reconnaître le chanteur Christophe.

Christophe ne veut pas reconnaître son fils Romain, à cause de son producteur

Si Romain s’est déjà trouvé en contact avec le chanteur Christophe, ce dernier n’a toutefois jamais reçu l’amour d’un père puisque la star s’est toujours refusée à reconnaître sa paternité. Ce n’est que des années plus tard, en 2012, que Christophe a accepté d’expliquer publiquement pourquoi il n’avait pas voulu reconnaître Romain lors de sa naissance :

« Avec Michèle Torr, c’était une histoire très, très, très particulière. […] J’étais complètement en froid avec Michèle, il y a eu des trucs intimes qui ne regardent qu’elle et moi. Il y avait une espèce de haine »

Les choses se seraient d’ailleurs particulièrement envenimées avec l’arrivée de leur producteur commun à la maternité, Jean-François Maurice. « Je suis allée voir Michèle à l’hôpital, j’en avais envie. J’ai laissé parler mon instinct, mon émotionnel. Et ce mec m’a dit : “faut que t’ailles le reconnaître”. S’il n’y avait pas eu l’agression de ce mec, j’aurais analysé différemment, d’une manière totalement personnelle et peut-être que l’enfant porterait mon nom… » Le chanteur n’a donc visiblement pas aimé recevoir un tel ordre et cette simple phrase aura donc tout fait basculer.

Christophe : Biographie express du chanteur