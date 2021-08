Mort de Chadwick Boseman : Pour le premier anniversaire de son décès, Naomi Campbell lui rend un émouvant hommage !

Le décès de l’acteur Chadwick Boseman faisait partie des grandes tragédies de l’année 2020. Un an après cette perte brutale, Hollywood rend hommage au défunt. Aussi bien les fans que les célébrités ont exprimé sur les réseaux sociaux leur tristesse. Naomi Campbell n’est pas restée en marge de cette commémoration. Elle s’est d’ailleurs démarquée grâce à un message très émouvant partagé sur les réseaux.

Chadwick Boseman : une icône du cinéma hollywoodien qui s’en est allé trop tôt !

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Chadwick Boseman (@chadwickboseman)

Chadwick Boseman était un acteur très apprécié par ses pairs et par le public. Il a joué plusieurs rôles dans différentes productions cinématographiques. Toutefois, il s’est réellement fait connaître grâce à son rôle dans le film Black Panther. En tant que roi du pays fictif du Wakanda, il avait réussi à faire sensation.

C’est pour cette raison que la nouvelle de son décès s’est avérée être un véritable choc. Toute l’industrie du cinéma et surtout les adeptes du Marvel Cinematic Universe pleurent son départ. L’acteur a rendu l’âme à la suite d’ un long combat contre le cancer du côlon. Il n’avait que 43 ans, et était à l’apogée de sa carrière.

Malheureusement cette maladie qu’il traînait depuis 2016 a eu raison de lui. Ce que l’on trouve admirable, c’est la manière dont il avait réussi à garder tout cela secret. En effet, très peu de personnes en dehors des membres de sa famille étaient au courant. D’ailleurs, même les producteurs des films qu’il tournait n’étaient pas au courant.

Il faisait toujours en sorte d’être présent pour les tournages. Il se donnait toujours à 200% dans son travail, même s’il était physiquement épuisé. C’est cette force de caractère et cette détermination que ses collègues et partenaires ont salué à l’annonce de son décès.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par The Steelbook Guy (@thesteelbookguy)

Aujourd’hui cela fait un an qu’il s’est éteint. Il n’a même pas eu l’occasion de recevoir son Golden Globes du meilleur acteur en 2021. Le moins qu’on puisse dire, c’est qu’il a laissé un grand vide dans le monde du cinéma.

Naomi Campbell et plusieurs célébrités rendent hommage à Chadwick Boseman

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Naomi Campbell (@naomi)

A l’occasion du premier anniversaire de sa mort, plusieurs célébrités ont tenu à lui rendre hommage. On peut voir d’ailleurs sur les réseaux sociaux, une avalanche de messages émouvants et d’hommages qui lui sont adressés. L’un des hommages les plus émouvants était celui de Naomi Campbell.

Le mannequin a partagé sur Instagram deux photos sur lesquelles elle pose près de Chadwick Boseman. En légende, elle rédige un message certes court, mais très émouvant. « Que ton âme repose au plus haut des cieux. Repose dans une paix éternelle ». Son post a reçu de nombreux commentaires de la part des fans, exprimant aussi leur tristesse.

Plusieurs autres célébrités comme Lupita Nyong’o ou Mark Ruffalo, ont aussi partagé des photos du défunt. Partout dans le monde les gens continuent à pleurer sa mort et à prier pour le repos de son âme.