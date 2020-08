Miss Univers : Iris Mittenaere boudée par TF1 ? Elle va faire de la radio à la rentrée

Vacances terminées, aucune perspective de rentrée. Iris Mittenaere se martèle cette phrase depuis un moment déjà puisqu’elle a publiquement décidé de blâmer le groupe TF1 qui ne lui propose aucun nouveau contrat.

Iris Mittenaere est une jeune femme à qui tout réussit. Lorsqu’elle a une idée en tête, elle aimerait bien la concrétiser. Justement, le domaine télévisuel la passionne et cette belle ambitieuse apprécierait d’obtenir suffisamment de travail pour être comblée.

« C’est frustrant ! Je suis loyale envers TF1, mais je me sens un peu sous-exploitée, d’autant plus que j’ai eu récemment des propositions d’autres chaînes. J’aimerais tenter d’autres choses », s’est-elle confiée au Parisien.

TF1 ne répond apparemment pas à ses attentes. La chaîne s’était visiblement engagée à la faire passer sur les plateaux sans que cette promesse n’aboutisse.

« Au départ, j’avais signé un contrat d’exclusivité pour multiplier les expériences à l’antenne. Ils connaissent mes envies. Il y a eu des pistes sur TFX qui ne se sont pas concrétisées. Je ne peux pas non plus les harceler. Et là, avec le Covid, ça va être encore plus compliqué. Heureusement que j’ai d’autres activités qu’à TF1. Sinon, je n’aurais qu’une semaine de boulot par an » a-t-elle raillé.