Miss France au Puy du Fou : Sylvie Tellier fait part d’une drôle d’annonce

Si certains pensaient que le comité Miss France prendrait une décision très stricte concernant une annulation, il faut savoir que l’élection en 2020 est maintenue. Sylvie Tellier a même trouvé une solution, car, selon le Parisien, la directrice a évoqué le Puy du Fou. En effet, le parc pourra accueillir toutes les Miss à la fin de l’année en décembre 2020 pour la traditionnelle élection qui passionne de nombreux Français. Les premières phases ont été malmenées à cause du Covid-19, mais le rendez-vous est pris.

L’élection de Miss France aura lieu au Puy du Fou

Miss France, le défi pour trouver un lieu

Avec le coronavirus, il n’a pas été si simple d’organiser cet évènement. En effet, il y a de nombreuses contraintes et surtout des protocoles sanitaires à respecter à la lettre. C’est pour cette raison qu’il fallait trouver au plus vite un lieu susceptible de combler tout le monde. Sylvie Tellier annonce dans la presse que le lieu est fantastique, le parc accueillera donc le comité en décembre prochain pour une élection hors du commun.

Plusieurs villes avaient déposé leur candidature notamment pour accueillir les Miss dans les meilleures conditions .

. La pandémie est difficile à prendre en compte, mais Philippe de Villiers pourra proposer un lieu intéressant et assez grand.

Sylvie Tellier adore également cet environnement qui sera parfait pour l’organisation de l’élection pour fin 2020.

De plus, la présidente a le souhait d’innover pour se démarquer des années précédentes.

Alors qu’elle était en déplacement, elle se trouvait en Vendée et c’est à ce moment qu’elle a pensé au parc du Puy du Fou. Elle a donc pu joindre le président de l’association qui a immédiatement accepté sa venue. De plus, le lieu est grand, mais il permet aussi toutes les mises en scène. En effet, il faut savoir que plusieurs milliers de personnes peuvent être accueillies dans les lieux. Il n’y a donc aucun problème par rapport aux respects des consignes sanitaires comme ce fut le cas il y a quelques semaines. Le parc avait obtenu selon Roselyne Bachelot une dérogation puisque les rassemblements de plus de 5000 personnes ne pouvaient pas être réalisés.

Sylvie Tellier a plusieurs idées pour l’élection

Le programme s’annonce assez incroyable puisque Sylvie Tellier a de nombreuses idées et elle souhaite aussi mettre les petits plats dans les grands. Tout est donc possible avec la mise en scène que ce soit un lâcher de chevaux ou encore un feu d’artifice, et même l’installation d’une cascade. L’élection en 2020 s’annonçait donc hors du commun, cela sera sans doute le cas si toutes les idées de la présidente se concrétisent dans les prochaines semaines. Elle peut aussi proposer l’histoire de Miss France qu’il sera possible de créer avec la magnifique place des Vosges qui sera reconstituée.

De plus, la salle des mousquetaires peut accueillir près de 3000 personnes et les lieux sont assez grands pour respecter les distances. Le Puy du Fou semble donc parfait pour l’élection de Miss France qui aura bien lieu en décembre prochain. Si certains pensaient que le coronavirus aurait raison du comité, ce n’est pas le cas. Sylvie Tellier semble déterminée à proposer un show incroyable qui pourra forcément marquer les esprits. Nicolas et Philippe de Villiers sont sans doute très heureux d’accueillir le comité alors que la période liée au confinement a été quelque peu difficile. Vous avez donc déjà le rendez-vous puisque le show sera sans doute dévoilé à la télévision, une bonne publicité pour le parc.