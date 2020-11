Miss France 2021 : l’élection serait finalement reportée à cause de la situation sanitaire

Pourtant, des solutions avaient été trouvées notamment pour l’organisation de cet évènement planifié le 12 décembre prochain. En effet, Sylvie Tellier et toutes les Miss devaient se retrouver au Puy-du-Fou, mais la réalité serait finalement différente. Dans les colonnes du Parisien, nous apprenons notamment que le reconfinement aurait eu raison de ce programme puisqu’il serait finalement reporté. Il est important de noter qu’il n’est pas annulé, nous pourrons donc suivre Miss France 2021.

[INFO LE PARISIEN] L'élection de Miss France 2021 est reportée au 19 décembre >https://t.co/igUGmNP3le pic.twitter.com/SZA50x1JTn — Le Parisien (@le_Parisien) November 9, 2020

Quelle sera la nouvelle date pour le programme ?

Si certains pensent qu’il ne sera pas organisé avant l’année prochaine, d’autres seront heureux d’apprendre que le programme aurait bien lieu en décembre, mais une semaine plus tard par rapport à la date prévue. De ce fait, vous aurez l’occasion de regarder l’élection le 19 décembre prochain. Il faudra toutefois espérer que le coronavirus ne vienne pas rendre les choses encore plus complexes dans les prochaines semaines.

Les Miss régionales ont donc rendez-vous à la fin du mois de décembre et vous pourrez ensuite assister à l’élection de Miss France 2021 .

. Il faut également noter que l’élection sera spéciale puisque ce seront d’anciennes Miss qui seront invitées à voter pour la nouvelle reine de beauté.

Vous avez donc rendez-vous en décembre pour savoir si le comité pourra enfin se réunir tout en respectant bien sûr les conditions sanitaires.

Il ne faut pas oublier que les reines de beauté ont déjà été impactées très sévèrement puisque les voyages de préparation n’ont pas eu lieu. Elles devaient se rendre en Guadeloupe en novembre 2020 et nous sommes malheureusement confinés.

Sylvie Tellier est désormais dans l’attente

Il y a quelques jours, Sylvie Tellier prenait la parole notamment pour évoquer son inquiétude concernant les Miss France 2021. En effet, celle qui préside le comité estimait que nous n’étions pas forcément dans le flou, mais il fallait attendre pour savoir si la situation pourrait évoluer dans le bon sens ou non. De ce fait, toutes les possibilités ont notamment pu être étudiées avec précision notamment pour envisager un déroulement assez classique. Dans tous les cas, elle a précisé dans les colonnes du Dauphiné Libéré que toutes les mesures seront alors prises.



Il est important de noter que Miss France reste une élection très prisée et suivie en France. Tous les ans, le rendez-vous du mois de décembre est très important puisqu’il permet d’élire la nouvelle reine de beauté. Il faudra donc patienter jusqu’au 19 décembre en espérant que d’autres mesures ne viennent pas rendre la situation encore plus complexe. Comme vous le savez, le président de la République et le reste du gouvernement doivent étudier la question pour savoir si le confinement sera prolongé ou non dans les prochains jours. Les Français espèrent tout de même qu’ils pourront préparer les fêtes de Noël dans les meilleures conditions.