Miss France 2021 annulée à cause de la covid-19 ? Les inquiétudes de Sylvie Tellier

La nouvelle cérémonie de Miss France s’annonce exceptionnelle. Sylvie Tellier tease sur cette nouvelle édition depuis des mois, elle qui sera présentée en direct le 12 décembre prochain depuis le Puy du Fou. On nous annonce une soirée riche en surprises puisque ce sera la centième fois que les français choisiront leur reine de beauté. On nous annonçait même la venue de Geneviève de Fontenay. Malgré ses griefs envers Sylvie Tellier, l’ancienne représentante du comité Miss France devrait être de la partie. A moins que la covid-19 ne vienne jouer les troubles-fêtes ?

Sylvie Tellier se dit dans l’attente

L’ancienne Miss France s’est confié au Dauphiné Libéré pour faire le point sur la situation exceptionnelle. Pas défaitiste, Sylvie Tellier ne s’en montre pas moins visiblement inquiète. « On n’est pas dans le flou mais dans l’attente de voir comment va évoluer la situation. On étudie toutes les possibilités qui nous sont offertes à l’heure actuelle, confie l’ancienne reine de beauté. Aujourd’hui, comme tous les Français et tous les corps de métier, nous sommes conscients de la crise que nous traversons et nous faisons en sorte d’adapter tous les projets pour qu’ils soient compatibles aux mesures sanitaires qu’exige et qu’impose la situation aujourd’hui. »

Doit-on envisager une annulation pure et simple de la cérémonie ? Si l’inquiétude grandit, Sylvie Tellier assure que « toutes les mesures nécessaires » sont prises pour assurer le bon déroulé de la soirée, comme elle le fait pour les élections régionales depuis des mois. « Sur les élections régionales, les jeunes femmes ont été testées, les mesures barrières ont été respectées. On veut continuer à divertir et faire rêver les gens toujours dans le respect de la situation. »

Une cérémonie sans public ?

Chaque année, TF1 nous offre un show d’exception fait de tableaux somptueux mettant en scène toutes les Miss qui apprennent une chorégraphie millimétrée alors qu’aucune d’elle n’est habituée à performer de la sorte devant des millions de téléspectateurs (8 millions en moyenne chaque année). La crainte de Sylvie Tellier ne vient pas d’une possible annulation, mais plutôt que l’élection se déroule en huis clos, sans public :

« On sait à quel point le public dégage une énergie nécessaire pour elles. Les candidates ne font pas que participer à une émission de télé, elles vivent une compétition en direct au milieu des encouragements de leur famille, de leurs amis, de leur délégation régionale… La priorité, c’est d’offrir à toutes les candidates un point final à cette aventure ».

La covid-19 a en tout cas déjà énormément bouleversé l’élection puisque le fameux voyage de préparation qui était prévu au mois de novembre en Guadeloupe a été annulé. Mais les Miss partiront quand même toutes ensemble pour préparer au mieux l’élection.

Sylvie Tellier en proie à des polémiques

Récemment, l’ancienne Miss s’était retrouvée accusée de triche sur le plateau de Touche pas à mon poste par Gille Verdez, qui expliquait que des sources sûres lui avaient indiqué que la jeune femme avait menti sur sa taille pour intégrer le casting (elle aurait triché pendant la mesure en mettant des talons dans ses chaussettes pour paraître plus grande). Des accusations qu’a réfuté la marraine de toutes les miss :

« La seule chose que je peux répondre, c’est vous envoyer mon acte d’état civil! On est dans une société où malheureusement on ne vit que dans la polémique. Le concours Miss France, c’est un concours qui passionne. ça fait huit millions de téléspectateurs, et la polémique fait partie de l’histoire de Miss France. Je n’ai pas envie d’y réagir parce que ça ne doit pas être facile en fait pour Geneviève d’avoir quitté Miss France. C’est un choix qu’elle a fait personnellement, et je ne suis pas certaine qu’elle ne le regrette pas. Quant à Gilles Verdez, ce serait intéressant de faire le total de toutes les polémiques qu’il a pu lancer, et de regarder celles qui sont fondées ou pas, est-ce que ça ne fait pas partie de son personnage, de ce qu’on attend de lui à la télévision? Encore une fois je n’ai rien contre Monsieur Verdez, donc je n’ai pas de réaction. »