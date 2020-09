Miley Cyrus : Kaitlynn Carter fait des révélations sur leur rupture !

Si Miley Cyrus a beaucoup fait parler d’elle tout au long de sa relation avec Liam Hemsworth, ce fut également le cas après leur séparation.

Avant d’être en couple avec Cody Simpson, grâce auquel elle semble filer le parfait amour, Miley Cyrus a vécu une brève histoire avec Kaitlynn Carter, qui n’avait pas manqué de faire trembler la planète people et le petit monde d’internet.

Bien que cette liaison n’ait pas duré très longtemps, l’une des principales intéressées en garde un souvenir très particulier.

Kaitlynn Carter explique sa rupture avec Miley Cyrus a changé sa vie

Kaitlynn Carter a beaucoup appris de sa relation très « publique » avec son ex Miley Cyrus. En effet, mercredi, la star de Hills: New Beginnings, 31 ans, a eu une conversation avec sa costar Whitney Port, lors d’un live sur Instagram, durant laquelle elle a admis ne pas s’attendre à ce que les médias se soucient d’elle une fois sa romance avec la chanteuse terminée.

« Juste après que Miley et moi nous nous soyons séparées, je me suis dit : ‘D’accord, ma vie va revenir un peu à ce qu’elle était normalement lorsque j’étais seule’ », se souvient Carter. « Je ne m’attendais pas à ce que quelqu’un se soucie de moi, à part moi-même. Je n’avais aucun plan en place. Je n’ai pensé à rien. »

La relation entre Miley Cyrus et la jolie blonde a commencé peu de temps après que Kaitlynn Carter ait rompu avec Brody Jenner, le fils de Caitlyn Jenner, mais elle n’a duré que le temps de quelques semaines. Ce fut bien évidemment suffisant pour les paparazzi et les magazines people qui, dès les jours suivant cette séparation, la suivaient partout et écrivaient des histoires sur un homme mystérieux.

« Je ne m’attendais pas à quelque chose comme ça », a déclaré la star de télé-réalité. « J’y étais habituée en étant avec Brody ou avec elle, mais jamais lorsque j’étais seule. J’étais tellement mortifiée, d’autant plus que tout était faux. Cela a été un électrochoc pour moi. »



C’est suite à cet épisode que Kaitlynn Carter a décidé de prendre le contrôle de son image publique, chose qu’elle n’avait jamais fait auparavant, expliquant qu’elle avait toujours fait confiance à la personne avec qui elle était. Malheureusement, elle a appris que les médias sociaux et les magazines pouvaient parfois être virulents, peu importe ce que vous faites ou dites. D’après ses propos, sa rupture avec Miley Cyrus l’a rendue moins naïve.

Kaitlynn Carter raconte pourquoi elle a craqué sur Miley Cyrus

L’histoire d’amour entre Kaitlynn Carter et Miley Cyrus avait surpris tout le monde, lorsque la chanteuse s’était dévoilée avec la jolie blonde sur Instagram. Alors que les deux jeunes femmes étaient des amies de longue date, de nombreux fans se sont demandé comment elles en étaient arrivées là. Pour le magazine « Elle », la starlette de télé-réalité a expliqué pourquoi ses sentiments pour son amie avaient changé.

Les deux femmes ont voulu partir ensemble en vacances après leurs ruptures respectives, dans le but de se remonter mutuellement le moral.

C’est donc pendant ce séjour qu’elles se sont mises à entretenir une relation romantique, très naturellement, sans même s’en rendre compte.

S’il était de notoriété publique que Miley Cyrus était bisexuelle, puisqu’elle était déjà sortie avec une femme, ce n’était absolument pas le cas de Kaitlynn Carter, qui n’avait connu que des hommes. Pourtant, de son propre aveu, les choses lui ont paru évidentes sur le moment, lui faisant penser que finalement elle n’avait pas de « type » précis.