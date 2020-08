Miley Cyrus à nouveau célibataire : elle a rompu avec Cody Simpson !

Miley Cyrus a vécu une longue histoire d’amour avec Liam Hemsworth. L’acteur et la chanteuse sont sortis ensemble pendant plus de dix ans et ils s’étaient même mariés. La star semblait vivre un vrai conte de fées mais elle a fini par divorcer.

La chanteuse n’était plus sur la même longueur d’onde avec Liam et elle a préféré rompre avec lui. Peu de temps après, elle s’est mise en couple avec Cody Simpson et tout semblait très bien se passer entre eux.

Miley Cyrus à nouveau célibataire !

Miley et Cody Simpson sont restés ensemble pendant plus de neuf mois. Les deux stars ont posté de nombreuses photos de leur couple et ils ont enflammé la toile. En effet, ils ne cessaient de s’afficher glamour et ils osaient tout ensemble.

La chanteuse semblait prendre cette histoire au sérieux et Cody était très amoureux d’elle. Néanmoins, selon le média TMZ, la star d’Hannah Montana et le sportif ont mis fin à leur histoire. Plusieurs proches des stars auraient confirmé leur rupture mais personne ne sait si c’est Miley qui a rompu avec Cody.

Cody toujours très proche de la star

Cela fait déjà plusieurs semaines que Miley Cyrus n’est plus avec Cody. Pourtant, ces derniers sont restés en bons termes et Cody se montre encore très proche d’elle. Vendredi 14 août, Miley a sorti son nouvel single qui se nomme Midnight Sun. Son ex n’a pas hésité à la soutenir et il lui a laissé un joli message sur Instagram.

“Tellement fier de toi, félicitations à la plus spéciale d’entre toutes« , a t-il dit. Cette petite attention a dû faire plaisir à Miley Cyrus même si elle n’a pas répondu publiquement. De son côté, Cody semble encore accro à la chanteuse et il pourrait tenter de la séduire à nouveau.

Les fans de Miley Cyrus risquent d’être très surpris par leur rupture. Néanmoins, cela faisait un petit moment que la chanteuse ne partageait plus de photos d’elle avec le jeune homme de 22 ans. Ainsi, on peut penser qu’elle a tourné la page et personne ne sait si elle a déjà retrouvé l’amour.

Sa première longue relation après Liam Hemsworth

Avant Cody Simpson, Miley Cyrus a eu une brève histoire d’amour avec Kaithlynn Carter. Les deux jeunes femmes avaient passé tout l’été ensemble et elles étaient très proches. Pourtant, la starlette considérait plus Kaitlynn comme une très bonne amie et elle avait besoin de temps pour se remettre de son divorce avec Liam Hemsworth.

Ainsi, Cody Simpson a été la première longue relation de Miley après sa rupture avec l’acteur. Elle semblait plutôt bien à ses côtés et elle a pu compter sur lui lors de son divorce avec Liam Hemsworth, ainsi que pendant le confinement.

En plus, le jeune sportif n’a pas manqué de la soutenir pendant ses problèmes de santé. Miley Cyrus a souffert d’une amygdalite, elle avait dû se faire opérer d’urgence. Cody ne lui avait pas lâché la main et il faisait tout pour qu’elle se sente mieux. C’est donc un coup dur pour lui qui semblait très amoureux…