Mickaël Jackson : cette période où il avait secrètement emménagé chez Barry Gibb !

Plus de dix ans après la mort du King of Pop, on parle encore de lui. Mickaël fascine et il est fort probable que cette fascination dure encore un moment. Régulièrement on découvre de nouveaux aspects de sa vie et notamment sa collaboration avec une star du disco. Barry Gibb n’en a que très rarement parlé. Mais le roi de la pop avait aménagé chez le roi du disco. Entre rois… forcément. Cet épisode de la vie de Mickaël est très peu connu. En fait, il est arrivé à l’ex de Barbra Streisand d’en parler, mais très rarement. C’était exactement le genre d’ami discret dont Mickaël avait besoin à ce moment là. En effet, l’affaire remonte au début des années 2000. Mickaël était en plein dans la préparation du procès d’abus sur enfants. Et il venait régulièrement à Miami. Mickaël avait une chambre dans un hôtel à Miami. Ses fans le pensaient donc dans sa chambre d’hôtel. Et lui était chez son ami des Bee Gees et regardait les fans qui attendaient leur idole. Cela faisait rire Mickaël. En définitive il se sentait en sécurité chez son ami.

Barry Gibb raconte comment Mickaël a aménagé chez lui

En fait l’interprète de Staying alive avait expliqué que Mickaël venait d’abord régulièrement lui rendre visite. Et les deux hommes s’appréciaient. En fait, le chanteur a expliqué qu’ils buvaient du vin et qu’il écrivaient des chansons ensemble. La star du disco avait d’ailleurs rajouté qu’il n’était pas rare qu’ils s’enivraient ensemble pendant qu’ils travaillaient. Un soir Mickaël avait dormi sur place et c’est là qu’il a commencé à venir régulièrement passer quelques jours chez son ami. La description que la star du disco fait du king de la pop est très différente de ce qu’on voit régulièrement dans la presse. En effet, selon lui, la pop star était un homme joyeux et agréable. Il explique que l’interprète de Billie Jean était un homme très sympathique qui respirait la joie de vivre. Il rajoute qu’il lui arrivait de jouer avec les enfants ou encore de se baigner avec eux sans qu’il y ait le moindre problème. Par contre, il explique que les deux hommes n’ont jamais parlé de l’affaire et des faits qui étaient reprochés à Mickaël.

Mickaël a vécu un long moment chez Barry Gibb

Ce dernier raconte qu’il avait été dévasté en apprenant la mort de la super star. En effet, il explique qu’au fur et à mesure qu’il connaissait Mickaël, de vrais liens d’amitié s’étaient tissés entre les deux hommes. Barry Gibb explique qu’il n’a jamais vu la moindre face sombre chez son ami. Bien entendu la presse l’a interrogé sur ce qu’il pensait des poursuites engagées contre la pop star. Barry Gibb n’a pas hésité une seconde. il a décrit un homme joyeux et agréable, qui était très naturel avec les enfants et qui n’avait à aucun moment un comportement déplacé.

La perte d’un ami

C’est ainsi que s’est exprimé l’homme. Il a indiqué que pour lui Jackson était devenu un ami, qu’il était un être merveilleux et sensible et qu’il était très facile de travailler avec Mickaël Jackson. Il a d’ailleurs rajouté que les deux hommes avaient collaboré à plusieurs reprises. Ainsi le duo « All in your name » rassemblait les deux stars dans un duo plutôt réussi. Il est vrai que Jackson a collaboré avec beaucoup de monde, donc Paul McCartney ou encore Diana Ross. USA for Africa a été co-écrit par Mickaël Jackson et Lionel Richie. Mais l’une de ses plus belles prestations de chant et de danse avait été avec Usher et Chris Tucker venus l’accompagner sur « You Rock My World » au Madison Square Garden.