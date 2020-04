Michèle Torr : la froide vérité, Romain ne voulait pas être reconnu par Christophe

Toutefois, les révélations semblent se multiplier au fil des jours notamment par rapport à cette paternité.

Romain est né le 17 Juin 1967 sans être reconnu par Christophe

Il faut savoir que Michèle Torr a vécu sa grossesse sans la présence de Christophe à ses côtés, elle était déjà seule pendant ce moment difficile.

La situation était donc assez complexe et à cette époque, elle savait déjà que le chanteur n’aurait pas une participation très conséquente dans le futur de cet enfant.

Michèle Torr n’était plus avec Christophe lorsque la grossesse a été validée, mais elle a souhaité tout de même la mener à terme .

. Elle a refait sa vie avec Jean Vidal et il avait lui par contre l’envie de s’impliquer dans la vie de cet enfant.

Michèle Torr n’a toutefois pas eu de chance avec cet homme qui a laissé de nombreuses dettes après leur séparation.

Après avoir été quittée par Christophe, elle a vécu sa grossesse en totale solitaire, elle a tenté de lutter contre les problématiques de ce handicap et elle a été contrainte d’éponger près de 5 millions d’euros de dettes à cause de Jean Vidal.

Sa vie a donc été très complexe, mais elle n’a jamais baissé les bras grâce à son entourage qui a toujours été là pour la soutenir.

Romain a assisté à des concerts de Christophe

Michèle Torr et Christophe ont eu une séparation très houleuse, la situation n’était donc pas au beau fixe et dans ces conditions, difficile d’avoir des relations.

C’est pour cette raison que Romain n’a jamais été reconnu par son père et il a été contraint de lutter contre la maladie. Alors que sa mère a été opérée du coeur, Romain devait lutter contre une sclérose en plaques imprévisible.

Les conséquences ont été dramatiques puisque ce handicap l’a rendu fragile et il se déplace dans un fauteuil roulant. Michèle Torr a donc décidé de s’investir dans la recherche pour tenter d’aider d’autres personnes dans la même situation que son fils.

Lorsque l’annonce de la mort de Christophe a été faite, un hommage a été rendu par une multitude de personnes sur l’ensemble du continent. Michèle Torr a également participé notamment en publiant une photo d’elle et de Christophe à l’époque où ils étaient encore amoureux. L’interprète des mots bleus n’a donc jamais eu l’occasion de reconnaître son fils et Michèle Torr a tenté de l’éloigner le plus possible. Même si Romain a pu assister à des concerts de Christophe, il n’a pas eu l’occasion de tisser des liens.

Ces révélations sont faites alors que seules sa fille et sa femme se trouvaient à son chevet lorsqu’il était à l’hôpital de Brest. Aujourd’hui, la France est en deuil puisque le chanteur est décédé et il laisse des titres merveilleux comme les mots bleus qui ont pu marquer l’ensemble d’une génération. Ces chansons cultes sont largement présentes dans les playlists des Français.

Pas de funérailles pour Romain

Romain ne participera pas aux funérailles de son père biologique à cause de son état de santé. En effet, son fils ne présente plus de défenses immunitaires, une telle sortie pourrait alors être très inquiétante selon les déclarations de Michèle Torr qui a pu se confier à L’Heure des Pro. Ce sera donc un déchirement pour Romain qui n’a jamais voulu être reconnu par son père qu’il nommait Christophe d’ailleurs.