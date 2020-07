Michel Sardou : Son fils fait des révélations sur l’état de santé de son père !

D’ailleurs, après un story sur la plateforme Instagram, il a répondu des questions à propos de la véracité de l’hospitalisation de son père ainsi que sa relation avec David Hallyday.

De ce fait, cela attire la curiosité des personnes qui admirent ces célébrités de la chanson française.

Un passe-temps pendant le confinement

Vu que rester à la maison est obligatoire à cause du covid-19, trouver de quoi occuper l’esprit n’est pas toujours une chose simple. Même si nous vivons actuellement sans aucun contact, il est essentiel de se confiner chez soi pour éviter la propagation du coronavirus et la surcharge des établissements sanitaires.

Cependant, grâce à Internet, vous pouvez constamment rester connecté pour passer le temps.

Davy Sardou, nous parle de la santé de son père

Afin de suivre les règles établies par le gouvernement, Davy Sardou utilise les réseaux sociaux pour partager des informations et pour se socialiser. Comme nous le savons tous, c’est une star que tout le monde connaît. Ainsi, en jouant le jeu « questions-réponses », il divertit les internautes qui le suivent. Via Instagram, quelques abonnées ont eu l’occasion de lui poser n’importe quelle question. En outre, David a tous répondus sans aucune exception. Ce que les personnes s’interrogeaient le plus est sur la santé de son père, qui a été malade depuis quelques mois.

Le fils de Michel Sardou informe sur l’état de son père

À l’âge de 73 ans, Michel Sardou avait eu un problème de santé, causé par la grippe, au début de l’année 2020. Ses derniers temps, son état de santé est de plus en plus mentionné dans les médias. Vu que la pandémie est arrivée en France récemment, nous nous demandons tous si ce n’est pas lié au coronavirus.

En effet, compte tenu de son âge, le chanteur fait partie des individus en danger face à cette maladie. Par conséquent, certains journaux mal informés ont même déclaré son hospitalisation.

Michel Sardou a été hospitalisé

Sur son compte Instagram, Davy Sardou a répondu à la question la plus posée, si son père est vraiment à l’hôpital. Durant la session d’interrogation, il rassure tout le monde et affirme que l’icône de la musique française va très bien. Entre autres, Michel Sardou est juste allé à l’hôpital de Neuilly-sur-Scène, l’établissement sanitaire des stars, pour consulter un médecin. De plus, son fils confirme également qu’il n’a jamais été hospitalisé pendant cette période.

Davy Sardou et David Hallyday, le rapport entre les deux fils de stars

Après l’état de santé de son père, la question sur les liens entre la famille Hallyday et Sardou a attiré le regard des internautes.

En effet, quand Johnny Hallyday était encore en vie, il avait des liens d’amitié très proches avec le célèbre Michel Sardou. Cependant, c’est suite à une dispute entre les deux chanteurs que les deux familles se sont éloignées l’un de l’autre.

Vu la curiosité des fans, ils ont demandé si David Hallyday et Davy Sardou s’entendaient bien.

La relation entre Davy Sardou et David Hallyday

En réalisant que les deux fils de stars sont de la même génération, environ dans la cinquantaine, nous sommes toujours curieux de savoir s’ils ont peut-être eu l’opportunité de faire connaissance. Pour répondre à la question, David confirme sa sympathie envers David Hallyday. Même s’il dit ne pas bien le connaître, il affirme que c’est un individu qu’il apprécie.