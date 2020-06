Michel Fugain : il revient sur son amitié avec l’humoriste Guy Bedos décédé tragiquement !

Michel Fugain : il parle de Guy Bedos et raconte que c’était quelqu’un de très sympathique !

S’il y a bien un humoriste français qui n’hésitait pas à parler franchement à toutes et à tous, c’est bel et bien Guy Bedos ! En effet, à cause de sa franchise, l’humoriste français n’était pas apprécié par tout le monde et pouvait parfois froisser par ses remarques dont il ne se cachait pas toujours. Mais fort est de constater que depuis le décès de Guy Bedos, les hommages se multiplient partout à la fois dans la presse et sur internet, où de nombreuses personnalités publiques mais également des anonymes lui rendent hommage comme il se doit.

Bien que Guy Bedos ne soit que très peu connu par les plus jeunes générations, des millions de français apprécient l’humoriste français et ont compté le faire savoir en publiant des messages de soutien pour sa famille, et notamment son fils Nicolas Bedos que les plus jeunes pourront peut être connaître.

En effet, ce dernier fait fureur sur les planches, au cinéma, et à la télévision. Marchant sur les traces de son père, Nicolas Bedos est effectivement un grand comédien français reconnu par toute la profession. On a pu notamment le voir jouer dans OSS 117 aux côtés de Jean Dujardin, ou plus récemment dans La Belle Epoque. Nul doute que les nombreux hommages pour son père ont dû faire plaisir à Nicolas Bedos, qui a malheureusement perdu son père Guy Bedos en pleine crise sanitaire du coronavirus.

Il faut dire que les conditions sont bien difficiles pour les personnes qui perdent des proches en cette période de crise sanitaire très difficile à vivre. Parmi les nombreux hommages que l’on a pu lire ici et là, on a notamment pu compter sur le chanteur Michel Fugain, qui était un des grands ami de Guy Bedos. C’est dans les colonnes du journal Corse Matin que l’on a pu découvrir le témoignage poignant de Michel Fugain sur son amitié avec l’humoriste disparu.

C’est le 8 juin dernier qu’a eu l’inhumation de Guy Bedos, tristement décédé récemment. Cela a été l’occasion pour sa famille et ses proches de revenir sur leur relation avec Guy Bedos. Une occasion idéale pour toutes et tous de témoigner, dans le village de Lumio où tout le monde s’était réuni à l’occasion.

Michel Fugain, qui était très proche de l’humoriste Guy Bedos, était présent sur place et a donc accordé une interview à Corse Matin pour parler des relations qu’il entretenait avec l’humoriste.

Il raconte qu’il a tout d’abord connu Guy Bedos sur un plateau de film en 1965. A l’époque, le film qu’il tourne avec Guy Bedos s’intitule « Les copains », et le moins que l’on puisse dire c’est que ce film pourra marquer le début de leur amitié qui sera bien caractérisée par le titre de ce film. Michel Fugain va alors parler de Guy Bedos comme quelqu’un de sympathique et de franc, comme il apparaissait dans les médias lorsqu’il prenait la parole. Bien que Michel Fugain et Guy Bedos aient tous les deux des plannings très chargés, les deux hommes étaient restés en contact et nul doute qu’ils devaient être très proches puisque ce dernier était présent lors des obsèques de Guy Bedos.

On se doute bien que le fils de Guy Bedos, le comédien Nicolas Bedos, a été très touché par l’hommage que lui a rendu son ami Michel Fugain. En effet, en cette période très particulière, nous avons toutes et tous besoin de soutien dans ces épreuves difficiles qui peuvent nous toucher de plein fouet. Pour son dernier voyage, Guy Bedos a en tout cas pu compter sur toute sa famille et ses amis les plus proches pour être présents, malgré les conditions difficiles actuelles que nous connaissons. En effet, il y a quelques semaines, il aurait d’ailleurs été impossible d’enterrer Guy Bedos dans les conditions actuelles.