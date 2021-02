Michel Drucker : son mariage avec Dany Saval loin d’être ordinaire, découvrez le lieu insolite !

Si certains couples se séparent quelques mois après le mariage, d’autres par contre sont certains de leurs sentiments. Michel Drucker et Dany Saval sont sur la même longueur d’onde puisque le couple s’aime depuis près de 5 décennies, ce qui n’est pas anodin. Ont-ils pour cela une recette miracle ? Dans tous les cas, ils n’ont pas choisi un mariage ordinaire, car ils ont décidé de s’unir aux États-Unis et plus précisément à Las Vegas.

Le mariage de Michel Drucker à Las Vegas

Généralement, lorsque cette ville est citée, nous avons tendance à penser à ces unions totalement éphémères. Ces dernières durent quelques semaines, voire une poignée de jours. Il faut aussi noter que le mariage dans cette ville nécessite une confirmation, si elle n’est pas faite, le mariage est finalement annulé. Ce ne fut pas le cas pour Michel Drucker puisqu’il a dit oui à son épouse dans cette ville où tout semble possible.

Grâce à Purepeople, nous apprenons que le mariage entre Michel Drucker et Dany Saval a été réalisé dans le plus grand des secrets .

. Le présentateur de France 2 a même révélé que sa mère avait eu vent de ce mariage une année plus tard.

Il estimait que le mariage à Las Vegas était moins douloureux et s’il voulait divorcer, il suffisait d’aller à Reno.

Michel Drucker donne quelques informations supplémentaires concernant cette union insolite. Leur chambre n’était apparemment pas prête et ils ont alors décidé de prendre le temps de se marier. Les confidences ont été faites dans l’émission On n’est pas couché en novembre 2016.

Une rencontre qui date des années 70

La situation était toutefois complexe à l’époque puisque Michel Drucker ne pouvait pas forcément s’unir avec Dany Saval. Cette dernière était divorcée, mais elle n’était pas juive. De ce fait, leur amour était impossible aux yeux de la famille. Il avait donc une véritable crainte par rapport à la réaction de sa famille et de ses parents. C’est surtout pour cette raison que Michel Drucker a souhaité cacher cette union à Las Vegas et cela explique également la volonté de prendre cette ville des États-Unis.

Il était ainsi à l’abri des regards et surtout des photographes. Le couple a pu se rencontrer dans les années 70 et, à l’époque, tout était différent. Depuis, Dany Saval était en couple avec Maurice Jarre et c’est Michel Drucker qui a eu l’occasion de tomber amoureux alors que d’autres prétendants voulaient aussi son coeur.