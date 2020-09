Michel Drucker : il a subi une opération au coeur et décide de repousser sa rentrée à la télévision !

Le moins que l’on puisse dire, c’est que l’année 2020 aura été difficile pour tout le monde y compris pour Michel Drucker et les plus grandes stars de la télévision. On se souvient tous des animateurs et journalistes qui avaient pris la parole à l’époque du confinement pour annoncer des annulations ou des reports d’émission avant de reprendre le chemin des plateaux de télévision.

Michel Drucker est en convalescence, découvrez ce qu’il a vécu ces derniers jours !

Mais si aujourd’hui Michel Drucker ne peut pas faire sa rentrée télévisuelle habituelle sur France Télévisions, c’est pour une toute autre raison qu’il n’aurait jamais imaginé. En effet, nous avons pu apprendre par la presse que ce dernier était actuellement en convalescence.

C’est hier, 27 septembre, que Le Parisien a annoncé que Michel Drucker avait été contraint d’être opéré du coeur. En effet, ce dernier avait une artère bouchée et une intervention chirurgicale importante était nécessaire pour le journaliste qui est âgé aujourd’hui de 78 ans déjà. Mais il en faut beaucoup plus pour affaiblir le journaliste, car selon Delphine Ernotte qui est la présidente de France Télévisions, l’opération se serait très bien passée.

Elle raconte en effet que, bien que l’annonce risque d’être choquante pour son public fidèle, l’intervention s’est très bien passée pour le principal intéressé, l’animateur Michel Drucker. Il faut dire que déjà depuis cet été, Michel Drucker ressentait déjà quelques essoufflements. Et c’est après quelques examens que le diagnostic serait tombé : il avait absolument besoin d’une opération du coeur. Mais va-t-on maintenant pouvoir retrouver l’animateur dans de prochaines émissions de Vivement Dimanche, comme les téléspectateurs s’y attendent ? Et bien France Télévisions se veut plutôt rassurant sur la situation, comme vous allez pouvoir le voir…

Michel Drucker : va-t-on le retrouver à l’antenne dans Vivement dimanche cette année ?

De nombreux internautes fidèles à son émission culte Vivement dimanche se sont demandés dès les premières annonces concernant Michel Drucker si ce dernier allait pouvoir être apte à reprendre la présentation de son émission. Il faut dire que cette dernière fait un carton à chaque fois sur France 2, et que c’est une des émissions qui restent des valeurs sûres pour le service public français.

Suite aux derniers événements qu’a subi Michel Drucker, ce dernier a toutefois pu faire savoir qu’il souhaitait bel et bien continuer à présenter Vivement Dimanche cette année, mais néanmoins qu’il préférait décaler sa rentrée télévisuelle. Une annonce qu’aurait pu très mal prendre France 2 car en effet, les temps sont durs pour le service public et pour certains la rentrée est même déjà très bien entamée !

Mais pour autant, selon plusieurs articles dont un que l’on peut lire dans le journal Le Parisien, la chaîne se serait dite prête à attendre que Michel Drucker soit prêt à reprendre le chemin de la télévision. Une décision sage de la part de France 2, tout comme du côté de Michel Drucker, qui tient avant tout à sa santé. La reprise de l’antenne de Vivement Dimanche n’aura donc pas lieu le 2 octobre comme cela était prévu initialement mais plus tard dans l’année : autrement dit, ce n’est que partie remise pour les retrouvailles entre Michel Drucker et les millions de téléspectateurs. En revanche, les téléspectateurs fidèles de Vivement dimanche se voient donc rassurés par ces annonces !