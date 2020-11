Michel Drucker donne de ses nouvelles et elles semblent être assez rassurantes

Depuis quelques jours, des informations peu réjouissantes avaient tendance à inonder le Web, mais Michel Drucker a décidé de s’exprimer via Midi Libre. Il donne alors des nouvelles de son état de santé et cela permet aussi aux rumeurs d’être évincées. Le 5 novembre dernier, l’animateur a pu échanger quelques SMS avec cette rédaction et il a notamment pu préciser qu’il sortait de l’hôpital dans quelques jours. Michel Drucker pourra alors réaliser une rééducation pendant plusieurs semaines.

Michel Drucker va bien. Il sortira de l’hôpital ces prochaines heures. il entamera sa rééducation qui devrait durer deux mois :"Je ne pense qu'à une chose, reprendre le boulot !", dixit MD. Courage ! Et rendez-vous sur @France2tv en 2021. — Pascal Praud (@PascalPraud) November 4, 2020

Michel Drucker a désormais un coeur « tout neuf »

Il y a quelques semaines lorsque son hospitalisation avait été relayée sur la toile, les fans et les professionnels du milieu avaient été vivement inquiets. Lors de cet entretien, Michel Drucker précise qu’il a tout de même « subi une très lourde opération ». Il est donc resté aux alentours de 7h30 sur la table d’opération, mais, désormais, il semble aller mieux comme il peut le préciser. En effet, il a annoncé à ce journal qu’il avait un coeur tout neuf.

Cette sortie de l’hôpital est donc bénéfique pour cet animateur très apprécié par les téléspectateurs .

. Avec ses problèmes de santé, il ne devrait pas revenir à la présentation avant un petit moment, le temps qu’il retrouve la forme.

La productrice avait d’ailleurs partagé quelques propos le 15 octobre dernier dans les colonnes du Parisien.

Elle révélait qu’il ne serait sans doute pas de retour à la télévision avant février 2021. Michel Drucker avait toutefois le moral selon Françoise Coquet, mais elle souhaite affirmer qu’il a été très courageux au cours de cette situation assez délicate.

Michel Drucker n’a pas été remplacé à la télévision

Il est une figure emblématique notamment du petit écran puisque vous pouvez le retrouver aux commandes de Vivement Dimanche. Cet homme de 78 ans passionne les téléspectateurs depuis de nombreuses années et il n’a donc pas été remplacé malgré sa longue absence. Apparemment, selon Midi Libre, Delphine Ernotte n’a pas souhaité qu’une autre personne prenne sa place sur France 2. De ce fait, pendant la convalescence de Michel Drucker, vous n’avez pas des émissions inédites, mais des programmes rediffusés ainsi que des best of de ses émissions.

Cela permet aux téléspectateurs de découvrir les meilleurs moments de Michel Drucker à la télévision et il reste ainsi dans le coeur des Français. L’animateur de renom est aussi prêt à retrouver le chemin de son travail et il a fait part de son impatience de retrouver notamment le studio Gabriel. Les fans, les stars et les anonymes ont été nombreux à souhaiter un très bon rétablissement à Michel Drucker qui a su marquer plusieurs générations avec la présentation de Vivement Dimanche notamment. Certains moments restent marqués dans le coeur des Français notamment lorsqu’il a rendu hommage à son ami de toujours à savoir Johnny Hallyday.