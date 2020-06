Michel Drucker commente la gestion de la carrière de Johnny Hallyday et défend son sosie vocal

L'ami du chanteur ne voit pas d'un bon oeil la gestion de la carrière du chanteur depuis sa mort. Pour lui, le business prime sur le reste et il s'en désole.

Michel Drucker et Johnny Hallyday étaient de grands amis qui se connaissaient depuis plusieurs décennies. C’est extrêmement attristé que le présentateur de Vivement Dimanche avait en direct dit quelques mots après la mort du chanteur, laissant les larmes remplir ses yeux. Il a également rendu un hommage vibrant à Christophe il y a quelques jours.

Aujourd’hui en revanche, il s’en prend à la gestion de la carrière du rocker, qui continue malgré sa mort, le 5 décembre 2017.

Mort de Johnny Hallyday : le linge sale lavé en public

Que retiendront de Johnny Hallyday le grand public ? Ses tubes planétaires ou les conséquences de sa mort sur sa famille ? Difficile à dire tant depuis son décès, les affaires privées du chanteur inondent l’espace public.

Petit rappel des faits. Suite au décès de Johnny Hallyday, son testament est rendu public. Il indique que le chanteur déshérite ses deux plus grands enfants, David Hallyday et Laura Smet (qui a récemment annoncé sa grossesse).

Or, en France, il est impossible de déshériter ses enfants. Les comptes du chanteur ont été gelés le temps que cette histoire soit réglée.

Laeticia Hallyday : ennemie numéro 1

Sa veuve Laeticia Hallyday est en quelques semaines devenue l’ennemie numéro un des fans du chanteur, celle qui ose vouloir enlever leur héritage aux enfants de Johnny (quand bien même ce soit avant tout la décision de son époux).

Laura Smet et David Hallyday s’expriment, totalement perdus dans ce marasme administratif et sont choqués de voir qu’ils sont niés de l’héritage culturel laissé par leur père.

Car si Johnny Hallyday est mort, il reste l’un des chanteurs français qui vend le mieux en France, et à l’étranger. Avant sa mort, il avait préparé plusieurs chansons qui sont sorties dans l’album Mon pays c’est l’amour.

Ce 51ème album sorti à titre posthume a été un énorme succès public et s’est écoulé à 2,2 millions d’exemple. Un succès d’autant plus rare qu’avec le streaming, les ventes d’albums physiques se sont écroulées avec le temps.

Michel Drucker critique cette gestion posthume

Nombreux furent les détracteurs à ne voir dans cette sortie qu’un moyen de marchander sur la mort du chanteur qui faisait logiquement l’actualité médiatique.

Pour ceux qui s’occupent de sa carrière, c’est avant tout un cadeau d’adieu. Johnny aurait certainement aimé que ses fans entendent ses dernières productions et les en priver ne serait pas bien.

Mais cela ne s’arrête pas là puisqu’un nouvel album voit ensuite le jour. Sobrement nommé Johnny, cet album reprend les standards du chanteur, réarrangés pour l’occasion par Yvan Cassar. En 2019, l’album bat le record de l’année du disque le plus vendu en une semaine. Encore un succès.

Nous apprenions enfin récemment qu’un film allait être tourné autour de la vie du chanteur, le tout sans l’accord de Laura Smet ni de Laeticia Hallyday, et qu’une nouvelle chanson sera prochainement dévoilée, La nuit avec toi, ce qui agace son ami Michel Drucker.

Michel Drucker est contre cette tentative marketing

Pour l’ami du chanteur, tout ceci n’est que business et n’a plus rien à voir avec le chanteur ou son art. Il considère qu’après deux albums (qu’il considère comme magnifiques), il faut s’arrêter. Il pose la question, en font-ils trop ? On se doute qu’il pense par l’affirmative.

Il indique ne pas être bouleversé par l’annonce d’une nouvelle chanson et aimerait vraisemblablement qu’on laisse enfin l’héritage de son ami tranquille. Johnny Hallyday n’est plus, et ses musiques doivent s’arrêter un jour.

On image pourtant qu’il reste encore beaucoup de titres inédits qui sont susceptibles de sortir dans les années à venir, capitalisant sur la notoriété du chanteur. En effet, les artistes enregistrent énormément de chansons au cours de leur carrière qui ne sortent jamais, pour une raison ou pour une autre.

Michel Drucker bouleversé par Jean Baptiste Guégan

Si la nouvelle chanson de Johnny ne bouleverse pas Michel Drucker, ce n’est pas le cas de Jean Baptise Guégan. L’animateur explique ainsi qu’il le trouve sincère et qu’il n’est selon lui pas un simple imitateur, mais un réel artiste.

Le chanteur avait bluffé le jury et les téléspectateurs de La France a un incroyable talent sur M6 de par l’incroyablement similitude entre sa voix et celle du taulier ainsi que sa mise en scène. Il avait remporté l’émission en 2018.

Avec ce petit coup de gueule, Michel Drucker demande à ce qu’on laisse enfin Johnny reposer en paix et qu’on ne cherche plus à rentabiliser sa mort en sortant de nouveaux titres. L’ami du chanteur sera-t-il entendu ? Rien n’est moins sûr.