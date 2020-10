Michel Drucker a maigri : la coproductrice donne des nouvelles et des informations sur son intervention

Le présentateur phare de France Télévisions a été au coeur d’une intervention chirurgicale il y a quelques semaines. Le but premier consistait à déboucher les artères coronaires notamment pour éviter un infarctus. La situation semble donc préoccupante pour Michel Drucker, qui a reçu de nombreux soutiens que ce soit à la télévision ou encore via les réseaux sociaux. Dans les colonnes du Parisien, nous avons eu quelques nouvelles partagées par la coproductrice à savoir Françoise Coquet.

Est-ce que Michel Drucker va mieux ?

Les nouvelles semblent être positives puisqu’elle révèle que le présentateur a le moral et il va surtout mieux. Il a toutefois subi un triple pontage, cela nécessite alors une bonne dose de repos. Alors qu’il était visé par quelques douleurs les premiers jours, Michel Drucker reste combatif et courageux face à cette situation. Il ne serait donc plus en soins intensifs, c’est aussi une bonne nouvelle puisque l’animateur serait dans une chambre classique.

Michel Drucker pourrait alors quitter l’hôpital prochainement au vu des rumeurs, mais il aura forcément une convalescence assez longue .

. La coproductrice révèle que l’animateur devra aussi se focaliser sur la rééducation.

Michel Drucker est toutefois maigre, il a perdu des muscles et il n’a pas pu sortir de son lit pendant trois semaines.

Elle révèle qu’il a toutefois l’envie de retrouver au plus vite sa forme et c’est à nouveau une bonne nouvelle. Même s’il doit se reposer, il semble se tenir au courant de toutes les productions, les émissions… En effet, elle précise que Michel Drucker regarde Cnews avec Pascal Praud tous les matins et il aime aussi regarder Faustine Bollaert avec ça commence aujourd’hui.

Michel Drucker regarde les séries et la télévision

Les nouvelles sont donc rassurantes pour Michel Drucker qui est considéré comme un très grand animateur. Il peut aussi regarder la série Le Mensonge que vous avez pu découvrir avec Daniel Auteuil il y a quelques jours. Il est donc actif, mais nous ne le verrons sans doute pas aussi tôt à la présentation de Vivement Dimanche. En effet, il devra se remettre de son intervention et il ne sera pas en mesure de fouler les plateaux de tournage. Le repos devrait rythmer son quotidien pendant un petit moment.

Révélation: Michel Drucker a subi un triple pontage coronarienhttps://t.co/UHDp2a7sSB — J-P Daguzan (@DaguzanJ) October 18, 2020

Le patron des programmes au groupe France Télévision à savoir Stéphane Sitbon Gomez a précisé que Michel Drucker ne pouvait pas reprendre son travail actuellement et cela devrait durer quelques semaines. Le groupe va toutefois attendre qu’il soit totalement rétabli pour envisager la suite. Il peut également compter sur le soutien de ses fans.