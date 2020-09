Michel Boujenah : guéri du coronavirus, il donne de ses nouvelles !

Depuis février maintenant, le coronavirus régit nos vies et celles de nos voisins du monde entier, laissant de nombreuses familles endeuillées sur son passage.

Heureusement, comme les médias le précisent souvent à juste titre, dans la grande majorité des cas, la population guérit du COVID-19, sans avoir nécessairement besoin de se rendre à l’hôpital. Si les témoignages de guérisons se multiplient semaine après semaine, c’est aujourd’hui au tour de Michel Boujenah de parler de son expérience du virus, dont il a mis près d’un mois à se défaire.

Michel Boujenah rassure le public, il va très bien

Invité dans l’émission « C à vous » du lundi 20 avril, Michel Boujenah a eu l’occasion de revenir sur le coronavirus, par lequel il semble avoir été contaminé fin mars. Alors qu’il luttait pour sa guérison depuis plusieurs semaines, les choses semblent désormais aller mieux pour l’humoriste de 67 ans, en visioconférence depuis son appartement. Ainsi, ses admirateurs peuvent se rassurer, ce dernier est guéri lui aussi, au même titre que d’autres personnalités avant lui, comme Christian Estrosi ou Pauline Delpech. Avec son éternel grand sourire et sa bonne humeur, Michel Boujenah a donc répondu aux questions d’Anne-Élisabeth Lemoine sur cette épreuve du coronavirus, dont il est sorti sans séquelles.

« Ça va, je vais très bien, je récupère de plus en plus. C’est sûr que c’est vraiment fatigant, mais tout va bien, c’est impeccable ! », déclare l’acteur rassurant.

Au passage, Michel Boujenah n’a pas manqué de remercier le personnel de santé, même s’il n’a pas eu besoin d’être hospitalisé. Il espère plus que tout qu’à la sortie de cette crise sanitaire sans précédent, nous n’oublierons pas les soignants qui ont joué un rôle vital dans la maîtrise de l’épidémie.

Michel Boujenah annonçait sa contamination fin mars

C’est dans les derniers jours de mars que l’humoriste Michel Boujenah révélait être atteint par le coronavirus. En effet, au cours d’une interview pour la chaîne i24news, celui-ci manifestait des symptômes plutôt alarmants.

Il avouait ainsi être victime de courbatures et de fièvre importantes.

L’acteur reconnaissait toutefois ne pas être dans un état grave, et être suivi régulièrement par un médecin.

« Je suis sonné. C’est comme si j’avais pris des coups de poing, c’est incroyable. J’ai des courbatures, de la fièvre… J’ai tout. Le gros, gros problème, c’est que je meurs d’envie d’avoir faim, et je n’ai pas faim. »

Cloîtré chez lui, et particulièrement dans sa chambre, pendant un peu plus de 3 semaines, il semble donc que Michel Boujenah soit aujourd’hui sorti d’affaire, d’autant plus qu’il a retrouvé son appétit, comme le lui a demandé Anne-Élisabeth Lemoine lors de l’émission « C à vous ».

« Vous expliquez que vous mourriez d’envie d’avoir faim, alors ça y est, vous l’avez mangé votre couscous avec des boulettes ? », a demandé l’animatrice avec malice. « Bien sûr, qu’est-ce que vous croyez ? Mais attendez, je ne mange pas que ça, sinon je pèserai 240 kilos ! », plaisante l’humoriste.

Après une bonne blague de son cru, comme lui seul en a le secret, l’acteur semble en effet se porter beaucoup mieux !