Michaël Youn réconforte sa fille, elle est en deuil : découvrez son message émouvant

La fille de Michaël Youn a été contrainte d’enterrer son petit lapin dans les bois. Pour les enfants qui ont des animaux de compagnie, c’est sans doute l’une des situations les plus difficiles. Cela est valable pour les lapins, mais aussi les chats, les chiens, les poissons… L’humoriste a donc posté sur son compte Instagram un message émouvant et il a sans doute dû trouver les mots pour réconforter sa petite fille prénommée Seven.

Michaël Youn a expliqué le cycle de la vie à sa fille

Nous connaissons Michaël Youn dans un certain registre puisqu’il a tendance à multiplier les situations comiques et les blagues. Il est toutefois un papa très attentionné et il met de côté sa cape de l’humoriste lorsqu’il doit réconforter sa fillette. Sur son compte Instagram, il révèle que son enfant a été dans l’obligation d’enterrer le petit lapin dans les bois.

Michaël Youn révèle qu’il faut serrer très fort le lapin, mettre une petite musique sympathique et sécher les larmes .

. Il estime qu’il ne faut pas se cacher tout en expliquant le cycle de la vie et la mort qui est inévitable.

Michaël Youn a également évoqué les moments privilégiés que Capitaine Carotte et sa petite fille ont pu vivre.

C’est un joli message qui est aussi émouvant, il montre également qu’il est souvent difficile de gérer le deuil pour les enfants. Il faut alors trouver les bons mots pour qu’ils comprennent et tous les parents traversent souvent cette période qui n’est pas si simple.

Des commentaires élogieux pour Michaël Youn

Bien sûr, les internautes n’ont pas hésité à rebondir face à ce joli message. Les fans de Michaël Youn ont pu adresser leur soutien notamment en ayant quelques mots pour Seven et Capitaine Carotte. Lorsqu’un animal de compagnie décède, il y a toutefois un problème de taille puisque les enfants veulent souvent enterrer leur compagnon. Dans les bois, cela n’est pas autorisé par la loi, il faut alors opter pour un cimetière dédié aux animaux ou encore l’incinération. Certains font aussi le choix d’enterrer l’animal dans leur jardin.

Avant Monsieur Carotte, c’est Robbie qui a délaissé la famille puisque le chien est décédé après 13 ans. L’année dernière, Michaël Youn avait été peiné par cette disparition puisqu’il s’agissait de son fidèle compagnon qui avait pu le suivre dans toutes les péripéties, notamment les films et les clips. De ce fait, l’humoriste a sans doute pu trouver à nouveau les mots pour réconforter Seven puisqu’il avait lui aussi traversé cette période difficile.