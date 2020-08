Michaël Youn : Récit d’un voyage de noces cauchemardesque

Face à Daphné Burki, Michaël Youn a dévoilé une histoire douloureuse de son passé.

En pleine promotion de son long-métrage, « Divorce Club », dont la sortie était initialement prévue pour le 25 mars 2020, le réalisateur s’est laissé aller aux confidences.

En juin dernier déjà, Michaël Youn évoquait sur le plateau de « C à Vous » avoir découvert l’infidélité de sa compagne de l’époque via des publications dans des magazines people. Ce 19 août, Michaël Youn poursuit, et révèle que son voyage de noces était également bien loin de l’image qu’il en attendait.

Abandonné durant son voyage de noces

Sans révéler le nom de son épouse de l’époque, l’ancienne star du Morning Live a confié que pour des raisons de planning, la lune de miel avait été organisée en amont de la cérémonie. Direction Tahiti pour les deux tourtereaux, dans le but de célébrer leur amour quelques jours avant leur union officielle.

Un voyage supposé romantique, mais c’était sans compter des imprévus de taille.

Selon le récit de Michaël Youn, toute perspective d’une escapade idyllique est rapidement tombée à l’eau. « La personne, au bout de deux jours, a été rappelée pour les fameux recall de casting. Je lui ai dit ‘Mais on est en voyage de noces, tu vas pas me laisser moi, tout seul, à Tahiti’ » raconte t’il.

Une situation délicate, où la jeune femme, rappelée en urgence en France, choisit de laisser son futur époux seul en Polynésie. Michaël Youn semble aujourd’hui s’amuser de cette anecdote : « Je peux vous dire que quand vous êtes tout seul à Tahiti, entouré par des Asiatiques qui sont tous en voyage de noces, vous chopez le professeur de plongée et vous lui dites ‘Toi tu vas devenir mon meilleur ami, je ne vais pas te quitter’ » , confie-t-il sur le plateau de télévision.

Une histoire aujourd’hui lointaine

De quoi laisser sans doute un gout amer au comédien, bien qu’aujourd’hui, Michael Youn file désormais l’amour parfait auprès de sa nouvelle compagne, la comédienne Isabelle Funaro. Tous deux parents de deux enfants, Seven et Stellar, le couple prône sa solidité et sa complicité.

Dans les colonnes du magazine Gala, Michaël Youn s’exprimait volontiers sur celle qui partage sa vie : « Avec Isabelle, on a beaucoup travaillé, parlé, communiqué. C’est dur, d’ailleurs. Au bout de dix ans de vie commune, on se dit des choses crues sur ce qui marche et ce qui ne marche plus. »

Une histoire sans doute plus mature que les précédentes, puisque l’acteur souligne volontiers le chemin parcouru avec sa compagne :« Quand on est longtemps ensemble, avec des métiers comme les nôtres où une exubérance est de mise, ce n’est pas simple, mais il faut en passer par là. Donc oui, nous avons beaucoup travaillé ».

Une allusion discrète à la crise de couple, traversé par les deux amoureux en 2017.

Cette courte séparation avait d’ailleurs inspiré un scénario à Michaël Youn : celui de son prochain film, intitulé « Divorce Club ».

Malgré sa sortie décalée pour cause de Coronavirus, le film semble promis à un certain succès en salles. Lors de sa présentation en janvier dernier au Grand Prix du festival de l’Alpe d’Huez, le long-métrage avait connu la consécration, face à d’autres comédies.