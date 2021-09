Michael Schumacher : Un proche du pilote fait des révélations sur son état de santé… “Lentement mais sûrement, il s’en remet” !

La plateforme de streaming Netflix s’est engagée à mettre en ligne un documentaire inédit sur le pilote de Formule 1 Michael Schumacher. Prévu pour le 15 septembre, ce sera l’occasion d’en apprendre un peu plus. Le documentaire retrace son parcours, sans oublier son état de santé actuel après l’accident subi en 2013. Jean Todt, un proche ami du pilote, s’est avancé sur le sujet et donne des nouvelles rassurantes.

Un documentaire presque réaliste pour rendre hommage au champion de Formule 1

Maintenant que l’incroyable GP de Hongrie est terminé, on peut vous en parler : Le documentaire sur la légende Michael Schumacher, le 15 septembre. pic.twitter.com/6lDDuy8XSP — Netflix France (@NetflixFR) August 1, 2021

Cela fait plusieurs années que Michael Schumacher se remet du grave accident qui a failli lui coûter la vie. Depuis, seulement quelques détails ont fuité sur son réel état de santé. Cependant, tout le monde semble être d’accord pour affirmer que le pilote de Formule 1 a subi de lourds dommages. Jusqu’à ce jour, les visites ne sont autorisées que pour les membres de sa famille et ses amis proches.

À travers le documentaire mis en avant par Netflix disponible le 15 septembre prochain, les nouvelles sont plutôt rassurantes. On y retrouve des confidences remplies d’émotion de son épouse Corinna Schumacher qui en rassurera plus d’un. Supervisée par cette dernière, la convalescence du célèbre pilote se poursuit dans une intimité absolue. Il faudra compter sur des informations dévoilées au compte-gouttes dans les médias pour en savoir davantage.

Jean Todt s’est également prononcé

Visiteur régulier de Michael Schumacher, Jean Todt donne des nouvelles du pilote allemand.https://t.co/3jxe8KZMsX — RMC Sport (@RMCsport) September 7, 2021

Il n’y a pas que Corinna qui s’est avancée pour donner du positif dans cette atmosphère. En effet, un autre proche du pilote a pris la parole dans le même sens. Jean Todt, président de la Fédération Internationale de l’Automobile n’est pas resté muet dans tout ceci. L’homme a toujours maintenu le contact avec le champion de formule 1 et sa famille. C’est ainsi que des propos de Jean Todt confiés au quotidien allemand ‘’Bild’’ seront rapportés par ‘’le Daily Mail’’.

Le président de la fédération admet avoir passé énormément de temps avec Corinna depuis l’accident de Michael. Il n’a d’ailleurs pas manqué de féliciter cette dernière. « Une femme formidable qui dirige la famille ». Pour lui, l’épouse du pilote traverse une situation que personne n’a vue venir, mais s’en sort bien. « C’est arrivé soudainement et elle n’avait pas le choix. Mais elle le fait très bien. J’ai confiance en elle, elle a confiance en moi », assure-t-il.

Une récupération lente, mais sûre

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Michael Schumacher (@michaelschumacher)

Jean Todt l’a précisé, Michael Schumacher a bien survécu au fameux drame de 2013. L’accident avait entraîné une hémorragie cérébrale où le pronostic vital du pilote s’est engagé. Toutefois, des séquelles sont toujours là. Le pilote n’y est pas passé certes, mais risque de porter des conséquences comme l’a souligné son ami. « Grâce au travail de ses médecins et à la coopération de Corinna qui voulait qu’il survive, il a survécu, mais avec des conséquences », avait-il déclaré.

Sans entrer en profondeur sur le sujet, Jean Todt a fait preuve d’optimisme et a rappelé que le pilote se rétablissait progressivement. « Son état va s’améliorer lentement mais surement », disait-il. Une nouvelle assez réjouissante pour les fans de sports et particulièrement de l’ancien champion de F1. En attendant la sortie officielle du documentaire, il faut dire que l’heure n’est plus à l’inquiétude.