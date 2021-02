Michael Schumacher : les fans sont très inquiets suite aux annonces de son médecin sur son état de santé !

View this post on Instagram

#OnThisDay 25 years ago – bringing back blue memories. The first victory of Michael at Hockenheim, the first victory of a german driver at the German GP. #TeamMichael @f1 Pic Credit: JEAN-PHILIPPE KSIAZEK / AFP and JEAN-LOUP GAUTREAU / AFP @hockenheimring_official Heute vor 25 Jahren. Michaels erster Sieg in Hockenheim, der erste Sieg eines deutschen Fahrers beim GP von Deutschland.