Michael Schumacher : Des révélations à propos de l’accident du pilote de Formule 1 créent la surprise !

Grand pilote de Formule 1, Michael Schumacher a été victime d’un terrible accident de ski le 29 décembre 2013. Ce n’est que récemment qu’on apprend que c’est la caméra GoPro qui a été la cause du traumatisme crânien subi par le pilote. Le drame qui s’est produit à Méribel en Savoie n’a pas fini de laisser des points d’ombre. On vous en dit plus dans la suite.

Un accident qui fait toujours planer un mystère

Après le grave accident de ski du 29 décembre 2013, le célèbre pilote Michael Schumacher a vécu de tristes périodes. D’abord, il a passé près de six mois dans le coma. Ensuite, le père de famille a souffert d’un traumatisme crânien durant cette période et n’en est pas sorti indemne.

Il s’agit en effet des seuls brins d’informations qui ont été diffusées aux fans du pilote depuis le drame. D’ailleurs, même le diagnostic des médecins n’a pas été révélé au public. Heureusement, RMC Story prévoit de diffuser un documentaire intitulé ‘’Michael Schumacher : en quête de vérité’’. Ce dernier va essayer d’apporter un peu plus de lumière à cette histoire tragique.

Des témoignages dans le fameux documentaire

Dans le documentaire en question, Olivier Fourcade, un moniteur de ski à Méribel donne son témoignage. Témoin de l’accident, ce dernier explique que le pilote s’est fait surprendre par une pierre qui s’est accrochée à son ski. Le déséquilibre causé n’a pas du tout facilité les choses à Michael Schumacher.

Plus loin, le journaliste Ziv Knoll affirme que Michael Schumacher portait une caméra GoPro accrochée à son casque. Malheureusement, cette dernière a aggravé l’accident du pilote de formule 1. « C’est l’attache de la GoPro qui a amplifié ses blessures, c’est la faute à pas de chance », avait-il affirmé. Philippe Streiff, l’un des proches amis de la victime affirme que la caméra avait perforé le casque du champion de F1.

Michael Schumacher jouit d’une protection par ses proches

Dans l’immédiat, Michael Schumacher avait été déplacé en hélicoptère vers le centre hospitalier le plus proche pour y subir une opération. On apprit alors la sortie du coma du redoutable pilote six mois après le drame. L’homme sera d’abord mis en observation dans un hôpital à Lausanne en Suisse. Par la suite, il va rejoindre son domicile pour y poursuivre sa convalescence.

À part toute sa famille, les seules personnes autorisées à le voir sont les membres de son entourage. Parmi ces derniers, on retrouve Jean Todt, président de la Fédération Internationale de l’Automobile. L’ex-pilote de F1 italien Luca Badoer se joint à la liste.

Celui-ci avait déclaré dans les colonnes du quotidien italien Libero : « Seuls des amis comme moi, Todt et quelques autres peuvent le voir et connaissent son état, dont je ne dirai pas un mot. C’est un battant, j’espère qu’il pourra se remettre bientôt ».

Netflix également fait une sortie sur le légendaire pilote

La plateforme Netflix est également prête à consacrer un documentaire à cette légende de Formule 1 à partir du 15 septembre prochain. Intitulé Schumacher, il retrace le parcours du champion du monde. On retrouvera dans ce documentaire son frère Ralf, tout comme sa femme Corinna. Il faudra compter également sur ses enfants Gina et Mick qui n’ont pas manqué d’accorder des interviews. L’objectif, c’est tout d’abord de rendre la réalisation de ce portrait très réaliste.