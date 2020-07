Michael Schumacher : son état a empiré, découvrez de quoi il souffre ! Découvrez nos craintes !

Cela fait presque sept ans que la vie de Michael Schumacher a basculé. Un an après avoir pris sa retraite, le pilote de Formule 1 était victime d’un terrible accident de ski dans la station de Méribel. Hospitalisé rapidement, le septuple champion du monde a ensuite été placé dans le coma. Un coma prolongé dans lequel Michael Schumacher a été plongé pendant de longs mois.

Le pilote aurait subi « des complications de santé dévastatrices »



Et si l’état de santé du champion est un secret bien gardé par sa femme, Corinna Schumacher, la presse, elle, n’hésite pas se tenir informée. Selon The Mirror, les nouvelles de Michael Schumacher ne sont pas très bonnes et seraient même inquiétantes. Hospitalisé depuis près de sept ans, le pilote aurait subi « des complications de santé dévastatrices » durant le confinement, selon le tabloïd britannique. Trop longtemps alité, il souffrirait d’atrophie musculaire, autrement dit : une diminution du volume des muscles.

Michael Schumacher souffrirait d’une nouvelle maladie

Si l’atrophie musculaire est importante, elle n’est pas l’unique raison de la détérioration de l’état de santé de Michael Schumacher. Les os de la légende de Ferrari seraient eux aussi touchés, puisque « Schumi » souffrait également d’ostéoporose. L’ostéoporose est une maladie du squelette qui se caractérise par une diminution de la densité osseuse et des altérations des os. Ces altérations rendent l’os plus fragile et augmentent le risque de fracture.

« Nous devons imaginer une personne très différente de celle dont nous nous souvenons sur la piste »

Une situation, qui aurait conduit Michael Schumacher a une nouvelle intervention chirurgicale. Selon le média médical italien Contre Copertina, l’ancien pilote de 51 ans suivrait un protocole expérimental avec des cellules souches, nécessitant une opération chirurgicale. Un traitement que le champion allemand subirait depuis un an déjà. « L’objectif est de régénérer le système nerveux de Michael« , a expliqué à la presse italienne le neurochirurgien Nicola Acciari. Ce dernier avait déjà alarmé les fans de Schumacher en évoquant son état de santé, il a quelques mois déjà. « Nous devons imaginer une personne très différente de celle dont nous nous souvenons sur la piste, avec une structure dynamique, musculaire et squelettique très altérée. »

La santé de Schumacher : un secret bien gardé

Des nouvelles peu rassurantes qui ne seront ni confirmées ni infirmées par la famille de Schumacher, qui reste très discrète depuis le début de cette triste histoire. Corinna Schumacher était portant sortie de son silence en décembre dernier, à quelques jours du sixième anniversaire de l’accident de son époux. « Les grandes choses commencent par de petites étapes. Ensemble, vous êtes plus forts et c’est exactement comme cela que les forces combinées du mouvement Keep Fighting facilitent l’encouragement des autres ». Un message énigmatique qui laissait entrevoir une amélioration de l’état de Michael Schumacher. Et pourtant depuis ce message, la santé du pilote de formule 1 reste un vrai mystère.

Une situation difficile pour tout le monde

Une situation que comprend aisément Felipe Massa, ancien pilote et ami de Michael Schumacher, qui faisait partie des quelques personnes autorisées à lui rendre visite. Il s’était confié à Fox News : « Je sais comment il va, confiait l’ex-pilote à Fox News. Ma relation avec lui a toujours été très étroite. L’essentiel est de savoir que la situation est difficile. Il faut respecter ça, car c’est le souhait de sa famille. Ils n’aiment pas divulguer d’informations alors qui suis-je pour le faire ? »