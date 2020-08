Michael Jackson en vie ? Une photo mystérieuse ravive l’espoir et affole la toile depuis deux jours !

Michael Jackson est décédé il y a plus de 10 ans et pourtant régulièrement une rumeur revient prétendant qu’il serait toujours en vie.

De nombreux fans pensent l’avoir vu dans les endroits les plus divers de la planète. Une photo prise l’année dernière par sa fille Paris avait également nourri tous les fantasmes. De nombreuses personnes croyaient voir Michael caché à l’arrière de la voiture de la jeune fille. Paris, telle le sphinx n’avait pas communiqué sur les fantasmes et l’hystérie qu’avait déclenché cette photo.

Les légendes ne meurent jamais

Michael n’était pas qu’une star, Michael était une légende vivante. On peut sans problème affirmer qu’il a été le plus grand dans son domaine. Une voix incroyable, un danseur époustouflant, un perfectionniste dans toute sa splendeur. Michael était adulé par ses fans. Bien entendu il y a eu des périodes sombres dans sa vie. Des accusations graves dont la justice et le F.B.I l’ont lavées ; une mort suspecte suite à l’injection de trop fortes doses de médicaments par son médecin personnel. D’autre part, Michael prévoyait une nouvelle tournée, les dates commençaient à se succéder et les billets de chaque concert étaient vendus plus vite que ceux des concerts précédents. Il devient dès lors très difficile pour son public d’accepter l’idée que son idole n’est plus.

Autant de génie que de frasques

Michael était un génie de la musique mais son comportement pouvait parfois être déroutant. Peut-être atteint du syndrome de Peter Pan, qui se caractérise par le refus de grandir, Michael pouvait parfois faire preuve d’inconscience, comme en 2002, lorsqu’il avait présenté Prince Michael Jackson II surnommé Blanket à ses fans. Ce jour-là c’était une pop star totalement inconsciente du danger qui a suspendu son fils pardessus la rampe du balcon de son hotêl à Berlin. Certaines mauvaises langues le disaient fou et n’hésitait pas à le surnommer Wacko Jacko ( Jacko le barjo).

Un père très protecteur

Le monde entier a découvert les traits de ses enfants lors de l’hommage rendu à la méga-star au Staples Center de Los Angeles, à l’occasion de son décès. De son vivant Michael avait toujours veillé à ce que ses enfants portent des masques en public afin de les protéger de la frénésie du public. Ironie du destin, c’est dans ce centre de concerts que Michael répétait les jours avant son décès pour préparer sa tournée qui devait démarrer à Londres en juillet 2009.

Des transformations physiques inquiétantes

La pop star était totalement accro à la chirurgie esthétique. Au fur et à mesure de ses interventions chirurgicales, Jackson a transformé ses traits afro-américains en un visage de type caucasien. En même temps sa peau blanchissait. Son entourage le disait atteint de vitiligo pour expliquer l’éclaircissement graduel de sa peau. Il avait lui-même confié à Oprah Winfrey que sa maladie le contraignait à toujours se maquiller pour uniformiser son teint, rendu irrégulier par la maladie.

Un sosie féminin affole la toile

Les sosies de Jackson sont relativement nombreux, mais depuis peu de jours une jeune femme casse Internet en affichant sa ressemblance tout à fait ahurissante avec le roi de la pop. Elisabeth Lorun, qui twitte sous le pseudo de Mickaela Jackson a posté un selfie sur la toile avec pour légende « Des gens m’ont dit de me regarder dans un miroir et de faire une modification, ce que j’ai fait ».

people told me to look in the mirror and make a change so I did 👋 #heeheebitch pic.twitter.com/pgBikVhe7R — lorun (@Lorunelisabeth) August 4, 2020

Le résultat est effectivement tout à fait stupéfiant et la jeune fille ressemble à s’y méprendre à une version féminine de la superstar. Bien entendu il s’agit d’un sosie et en aucun cas d’une incarnation ou d’une réincarnation de la pop star. Mais l’effet est réussit. La jeune femme a fait revivre la star, le temps d’une rumeur.