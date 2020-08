Mélanie da Cruz : ses révélations concernant les placements de produits

View this post on Instagram

Protégez-vous ❤️ Prenez soin des vôtres et des autres 🙌🏽 Merci à @mademoiselle_xy_ pour ce portrait 😍 Le mouvement artistique que @mademoiselle_xy_ a lancé auprès des personnalités du monde entier a pour but de soutenir le personnel soignant et de rappeler l’importance du confinement et port du masque pour lutter contre cette terrible et meurtrière pandémie. Je sais que en France 🇫🇷 vous serrez bientôt un peu plus libre mais le virus sera toujours présent faites attention à vous ❤️ #coronavirus #covid19 #restonscheznous #tousensemble #aidonsnosheros #confinement