Melania Trump : Une ex-collaboratrice accable l’ancienne première Dame des Etats-Unis… On soupçonne un coup bas de sa belle-fille Ivanka Trump  !

Elle se prénomme Stéphanie Grisham, et c’est une ex-collaboratrice de Melania Trump, lorsque celle-ci était à la Maison Blanche. La sortie de son nouveau livre qui raconte ses années passées au Capitole met le feu aux poudres. Très vite, un nom remonte à la surface de toute cette histoire : Ivanka Trump, la fille aînée de Donald Trump.

Des règlements de compte sous couvert d’un livre ?

holy fucking shit, Stephanie Grisham says she texted Melania Trump at 1:25 p.m. on Jan. 6: “do you want to tweet that peaceful protests are the right of every American, but there is no place for lawlessness and violence?” “no.” it’s all in her book#ad https://t.co/8SoeZLIyyz — Jeff Tiedrich (@itsJeffTiedrich) September 13, 2021

Melania Trump n’a pas du tout digéré les insinuations de Stéphanie Grisham dans son nouveau livre. Intitulé I’ll take your questions now, l’ouvrage a mentionné l’intimité du couple Trump, et pas de façon élogieuse pour Melania Trump. Cette dernière, décidant de s’exprimer pour une fois, a discrédité le livre, le traitant de minable. Il faut dire que dans son ouvrage, Stephanie Grisham n’est pas du tout tendre avec l’ancienne 1ère Dame. Il en ressort que cette dernière serait une personne dédaigneuse avec les autres, une personne qui se désintéresse de tout. Melania Trump aurait été insensible à l’insurrection du Capitole. On apprend aussi dans l’ouvrage de Stéphanie Grisham, qu’elle dormait tranquillement le soir de la défaite de Donald Trump aux élections présidentielles passées.

Alors que Stéphanie Grisham déverse son venin dans son ouvrage, une autre personne proche de Melania Trump, apporte quelques éclaircissements. Il s’agit de Stéphanie Winston Wolkoff, qui a aussi travaillé avec l’ex 1ère Dame. D’après celle-ci, les actions de Stéphanie Grisham cachent en réalité la belle-fille de Melania, Ivanka Trump ! De ses propres propos, on découvre que Stéphanie Grisham avait d’abord travaillé un temps dans l’équipe de Donald Trump, dans l’ail Ouest. Peu après, elle est transférée dans l’équipe de la 1ère dame. Stephanie Winston Wolkoff rapporte aussi que Stéphanie Grisham dirigeait la communication de Donald Trump.

Aussi, si Ivanka Trump semble ne plus faire de la politique, c’est juste en apparence. Cette dernière continuerait par tirer les cartes dans l’ombre. Ce serait une question de stratégie pour la fille aînée de Donald Trump : « J’ai une intuition… Laisser Grisham salir Melania, il pourrait s’agir d’un coup de poker d’Ivanka pour investir la Maison-Blanche. Il ne faut rien exclure. ».

C’est la guerre entre Melania et Ivanka Trump !

Melania’s office reacted angrily to Grisham’s claim, telling Politico: “Through mistruth and betrayal, she seeks to gain relevance and money at the expense of Mrs. Trump.” Grisham’s book, I’ll Take Your Questions Now: What I Saw at the Trump White House, is set for release. pic.twitter.com/3wwzhRtldR — Resist hateful GOP policies (@hateGOP) September 13, 2021

Ivanka Trump est la fille chérie de Donald Trump, et entre elle et sa belle-mère, il semble que la guerre a été déclarée il y a bien longtemps. Stephanie Winston Wolkoff a rapporté avoir été témoin de la relation exécrable qui lie les 2 femmes. Elles se disputaient souvent, et nourrissaient une sorte de paranoïa en ce qui concerne les projets de l’autre.

Notons que ce n’est pas la 1ère fois que des ouvrages dévoilent l’intimité de l’ancien couple présidentiel. Si cette trahison de Stéphanie Grisham a eu du mal à passer pour Melania Trump, c’est peut-être parce que c’est un coup bas qui vient de Ivanka ? D’après Stephanie Winston Wolkoff, il ne faut jamais s’opposer à ce qui a été demandé de dire. C’est la condition pour faire partir de la team Trump. Toujours d’après cette proche, Stéphanie Grisham ne s’est jamais opposée aux ordres…