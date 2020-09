Melania Trump : sa meilleure amie la dézingue et elle dit avoir des enregistrements !

On n’a jamais intérêt à se fâcher avec sa meilleure amie. Surtout si on est first lady et que l’amie en question sait tout sur votre vie. C’est sans doute l’erreur qu’a fait Melania Trump, l’actuelle First Lady américaine. En effet, son ancienne meilleure amie a préparé et publié un livre explosif contre elle. Dénommé « Melania and me », l’ouvrage fait de nombreuses révélations explosives. Bien entendu la Maison Blanche a déjà fait savoir que l’intégralité de l’ouvrage n’est que pure invention. Mais que contient donc cet ouvrage qui semble faire si peur au couple Trump. Il est vrai qu’on est en pleine période électorale et qu’il n’est sans doute pas opportun qu’un ouvrage explosif tombe à cette période là. En effet, l’écart entre les démocrates et les républicains est très serré. Et en pareil cas, un ouvrage peut influencer l’un ou l’autre qui pourrait encore être indécis. Autant dire que le livre qui vient d’être publié pose problème.

Un ouvrage écrit par Stephanie Wilson Wolkoff

L’auteure du livre est l’ancienne conseillère spéciale de Melania Trump. Mais les deux femmes étaient aussi des amies. Et d’excellentes amies de ce que prétendent certaines sources. D’ailleurs Stephanie Wilson ne le nie pas. Ni la first lady. C’est au moins un sujet sur lequel les deux femmes sont d’accord. En fait, les deux femmes se connaissent depuis une vingtaine d’années. Stephanie raconte qu’elle travaillait dans l’événementiel quand elle a rencontré Melania et que cette amitié s’est développée avec le temps. En fait, elle donne un tout autre éclairage sur la première dame, et ce qu’elle dit se rapproche d’un autre livre écrit sur Melania. Il semblerait que la belle slovaque ne soit pas cette femme effacée que les medias décrivent. Bien au contraire, selon elle, il s’agit d’une femme de tête qui sait ce qu’elle veut et sait influencer son conjoint et ceci bien plus que celle qu’elle surnomme « la princesse ».

L’ouvrage présente Melania sous un tout autre jour

Elle explique que Melania est froide, désinvolte et calculatrice. L’écrivaine rajoute que finalement Melania et Trump vont très bien ensemble. Selon elle, le couple présidentiel est fait du même bois et elle estime qu’une femme normale n’arriverait pas à gérer un homme comme Trump. Or elle, elle y arrive. Toujours est-il que les deux femmes ont été amies et que c’est Stephanie qui a été chargée d’organiser la cérémonie d’investiture de Trump. Par contre, dès que le public a su que cette investiture a couté la bagatelle de 26 millions de dollars, le scandale a été tel que l’avocat de la Maison Blanche a mis fin aux contrats qui les liait à Stephanie. Cette dernière a ainsi du quitter le bureau qu’elle occupait à la Maison Blanche.

L’auteure accuse Melania de l’avoir détruite

Il est évident que le livre a des relents de vengeance, en effet, faire paraître un tel brulot en pleine campagne électorale relève du règlement de comptes. Mais visiblement l’écrivaine en a gros sur la patate. En effet, lorsqu’elle parle de Melania, elle écrit que Melania lui a planté des coups de couteau dans le dos, tranché la gorge et poussé sous un bus. Les termes sont violents. Mais là où l’affaire commence à devenir gênante pour le couple présidentiel, c’est lorsque l’ex meilleure amie indique qu’elle dispose de preuves. En effet, l’ancienne conseillère de la first lady explique tout simplement qu’elle a secrètement enregistré la première dame. Certes on peut comprendre qu’on veuille se ménager des preuves. Mais on peut néanmoins se demander pourquoi l’amie de la first lady a pris l’habitude de l’enregistrer. Toujours est-il que, aujourd’hui, ces enregistrements vont lui servir à prouver ce qu’elle avance.