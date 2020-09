Melania Trump : sa demande extrêmement choquante qui a retardé son arrivé à la maison blanche

Face à Donald Trump qui reste la cible préférée d’une bonne partie des citoyens, Melania Trump a été relativement épargnée durant le mandat présidentiel. Il faut dire que la première dame se montre plutôt discrète. Ses discours et prises de parole sont rares, et elle ne s’engage publiquement que dans très peu de causes. Elle laisse toute la place à son mari pour exister, et dire haut ce qu’il pense (et c’est parfois très bête, comme le jour où il se demandait s’il ne serait pas mieux de boire du gel hydroalcoolique pour ne pas être contaminé par le coronavirus).

Au final, on se rend compte qu’on sait peu de choses sur l’actuelle première dame, contrairement à une Michelle Obama qui était médiatiquement présente et appréciée par le peuple américain. Heureusement, Stephanie Winston Wolkoff est là pour nous en apprendre plus. Mais sachez que cette femme ne veut pas spécialement du bien à Melania.

Un livre à charge contre la première dame !

Stephanie Winston Wolkoff est l’auteure du livre Melania et moi : la montée et la chute de mon amitié avec la Première Dame. Le titre donne le ton et il sera acerbe. Elle nous fait en effet quelques révélations qui risquent fort de mettre à mal la réputation de Melania Trump. Notamment une, très choquante, qu’on compte bien vous révéler ici.

On vous avez déjà fait part de cette information : Melania Trump n’a pas rejoint Donald Trump immédiatement à la maison blanche. Elle est restée quelque temps avec son fils à New York, dans la Trump Tower, leur résidence principale.

Plus ou moins officiellement, si elle n’avait pas rejoint son époux, c’est parce qu’elle ne s’était pas encore faite à l’idée de sa nouvelle vie de première dame. On raconte qu’elle a pleuré en apprenant l’élection de son mari, elle qui ne souhaitait pas qu’il devienne président (ça lui fait un point commun avec Kim Kardashian).

Mais la raison derrière ce « retard » serait en réalité tout autre, comme nous l’apprend Stephanie Winston Wolkoff.

Melania Trump a demandé de nouvelles toilettes et salles de bain

La femme de Donald Trump aurait refusé de s’installer dans les lieux tant que les toilettes et les salles de bain n’étaient pas refaites. Ces pièces de la maison blanche étaient-elles sinistrées ? En mauvais état ? Pas à son goût ? Pas du tout. D’après l’auteure du livre, Melania Trump ne souhaitait tout simplement pas utiliser les mêmes toilettes que Barack Obama et sa femme, eux qui sont restés huit ans dans la maison blanche.

Cependant, n’y voyez pas là une quelconque forme de racisme de la part de Melania Trump. Il ne s’agit pas de revenir à une triste époque où les personnes noires n’utilisaient pas les mêmes toilettes que les personnes blanches. Melania refuse juste simplement de passer après quelqu’un aux toilettes. Le livre précise même qu’il pourrait s’agir de la Reine d’Angleterre : hors de question pour elle d’utiliser le même cabinet.

Les toilettes et salles de bain ont donc été changées, refaites, pour satisfaire la première dame qui s’apprêtait à vivre – au moins – quatre ans dans la maison la plus blanche des États-Unis.

Ivanka Trump s’installe avant sa belle-mère

Cette demande incongrue a cependant permis à Ivanka Trump de prendre ses marques avant sa belle-mère. En tant que conseillère de son père, elle s’est appropriée les lieux, et a même demandé à ce que le bureau de la première dame soit renommé le bureau de la famille – Donald Trump refusera cette demande.

Cela témoigne des relations tendues entre elle et Melania. Elle l’appelle d’ailleurs « le portrait », pour souligner l’absence médiatique relative de l’ancienne mannequin lors de la campagne présidentielle de son père. De son côté, Melania parle d’elle comme d’une princesse. Aujourd’hui encore la relation entre les deux femmes est très tendue. Une récente vidéo a d’ailleurs beaucoup fait rire les internautes. En pleine conférence de presse, Ivanka snobe complètement sa belle-mère, ce qui surprend et énerve énormément la principale intéressée – ses émotions se lisent avec facilité sur son visage.