Melania Trump refuse de tenir la main de son mari : nouvelle vidéo polémique

Si Donald Trump sait très bien comment faire parler de lui grâce à ses prises de position souvent polémiques ou son comportement décrié, sa femme, Melania, n’a pas besoin de dire un mot pour se retrouver en Tendance sur Twitter ou voir des articles lui être consacrés.

Il faut dire qu’elle dégage un véritable parfum de mystère, elle qui se montre bien plus discrète que la précédente première dame, la très apprécie Michelle Obama. Et surtout, depuis le début du mandat de son décrié mari, Melania Trump voit de drôles de rumeurs courir à son sujet, clamant qu’elle n’est pas heureuse et qu’elle doit être libérée de son mari.

Tout a commencé à cause de certaines vidéos qui sont devenues virales sur les réseaux sociaux. Sur l’une d’elle, sans doute la plus célèbre, on voit Melanie esquissait un rapide sourire à son mari, qui se volatilise sitôt que Donald Trump tourne le regard, pour laisser sa place à un visage fermé, attristé.

Il n’en fallait pas plus pour que les internautes voient en Melania une femme malheureuse, qui subit un mari plus qu’elle ne l’aime, surtout quand celui-ci voit son nom être rattaché à de sombres histoires de harcèlements sexuels – ils sont peu à ne pas douter de la fidélité du Président.

En coulisse, on raconte que l’ancienne mannequin ne souhaitait pas voir son époux devenir président des États-Unis. Cela peut expliquer sa présence discrète aux côtés de son mari lors de la campagne présidentielle. Alors qu’elle est appréciée des citoyens (on la dit moins extrême et plus nuancée que Donald Trump), la mère de famille ne prend pas position aux côtés de son homme, excepté un ou deux discours décriés.

Pire encore, elle refusera de venir en aide au futur Président lorsque de vieille écoutes téléphoniques fuitent dans la presse. On entend le candidat avoir des propos misogynes. Inquiète, l’équipe de Donald Trump demande à sa femme d’intervenir par un discours public. Mais elle refuse, disant qu’elle fera ce qu’elle souhaite lorsqu’elle le voudra. Finalement, elle n’aura jamais publiquement réagit.

On raconte que le jour de l’élection, quand Donald Trump a été élu contre toute attente, Melania a pleuré, inquiète de voir le tournant qu’allait prendre sa vie. Elle n’aura pas rejoint la maison blanche au même moment que son mari, préférant reste encore à New York dans la Trump Tower avec son fils – ce qui occasionnera une dispute avec sa belle fille Ivanka lors de son arrivée à Washington D.C.

La nouvelle vidéo est toute récente et voit le couple arriver dans la capitale américaine après un vol en provenance du New Jersey. Le duo présidentiel a été accueilli par plusieurs personnes venues soutenir le Président, endeuillé par la mort de son frère cadet, Robert Trump.

Mais alors qu’ils descendaient du Air Force One, Donald Trump tenait à prendre la main de son épouse. Mais celle-ci s’en débarrassera, comme si elle prétextait le vent et les difficultés à descendre les escaliers (elle tenait d’autant plus son sac dans cette main) pour ne pas tenir la main de son époux.

First Lady Melania Trump did not take President Trump's hand while walking down the steps from Air Force One along with their son, Barron.

Latest news from the US here: https://t.co/mZeFbm2fmP pic.twitter.com/QDea9YsTB6

— SkyNews (@SkyNews) August 17, 2020