Melania Trump ignorée par Ivanka : la vidéo qui fait mourir de rire les internautes

La course au second mandat est lancée pour Donald Trump. Le Président sortant a accepté officiellement d’être nommé candidat du Parti Républicain pour les prochaines élections et va donc affronter son concurrent Démocrate, Joe Biden. Il peut compter sur le soutien de tout son clan, à commencer par sa femme Melania et sa fille Ivanka, qui le conseillent depuis quatre ans.

Une relation tendue entre les deux femmes

Ce n’est un secret pour personne, Melania et Ivanka ne s’apprécient guère. La première pense que sa belle-fille est une princesse capricieuse tandis que celle-ci pense que sa belle-mère est transparente. On raconte qu’elle la surnomme « le portrait ».

Il faut dire que Melania Trump n’était pas convaincue par l’idée de son époux de devenir Président. Lorsque celui-ci a été élu contre toute attente, certaines sources disent qu’elle aurait pleuré car elle savait que sa vie changerait du tout au tout et elle ne souhaitait pas forcément tenir ce rôle de Première Dame.

Lorsque Donald Trump a emménagé à la maison blanche, elle ne l’a pas directement rejoint et est restée avec son fils à New York dans la Trump Tower. Ivanka a profité de ce moment pour se faire une place de choix en tant que conseillère de son père et a demandé à ce que le bureau de la première dame soit renommé « bureau de la famille« .

Lorsqu’elle est arrivée et s’est rendue compte de la place que prenait sa belle-fille, Melania a vu rouge et n’a pas hésité à lui dire ce qu’elle pensait. Évidemment, le bureau de la première dame n’a pas changé de nom.

Une vidéo virale sur Internet fait mourir de rire les internautes

Les conférences de presse s’enchaînent pour Donald Trump qui présente ses alliés politiques. Sa femme et sa fille en font bien évidemment partie et Melania Trump a d’ailleurs fait un discours, ce qui est relativement rare pour cette première dame très discrète. Mais lors d’un regroupement du parti républicain, les deux femmes se sont retrouvées au même endroit.

Melania semble vouloir faire bonne figure et ne pas se donner en spectacle. Très peu pour Ivanka qui est tout simplement passée devant sa belle-mère, l’a totalement ignoré et n’a pas réagit au large sourire que lui a adressé Melania. Le visage de cette dernière s’est immédiatement décomposé et ne laissait plus que de la place à la colère.

Le visage très expressif de Melania a énormément fait rire les internautes qui rigolent de la vitesse à laquelle Melania passe du sourire à la colère. Elle semble réellement choquée par le comportement de sa belle fille et on imagine que des conflits internes ont du éclater par la suite. Melania a vraiment l’air de se sentir humiliée aux côtés de son mari, et filmée par des caméras de télévision.

Pourquoi Ivanka en veut à Melania ?

Derrière ce surnom de « portrait » qu’Ivanka donne à sa belle-mère, on peut voir le fait qu’elle lui reproche de se montrait peu présente aux côtés de son mari. Il faut dire que Melania Tump n’a pas hésité à refuser d’aider Donald en pleine tourmente alors qu’il était candidat. Quand des écoutes téléphoniques datant de 2005 laissaient entendre très clairement que le candidat était sexiste et misogyne, Melania Trump a tout bonnement refusé de faire une déclaration ou un discours, comme lui demandait l’équipe de Donald Trump.

Ivanka pense sans doute que son père mérite un meilleur support. Cette discrétion vaut en partie à Melania cette réputation de femme prisonnière de son époux, et les vidéos la montrant peu à l’aise à côté de Donald Trump sont nombreuses. Récemment encore, elle refusait de lui tenir la main (malgré son insistance) lorsqu’ils sont sortis du Air force one après les funérailles du frère cadet du Président.

Les vidéos qui la montrent vraisemblablement peu heureuse (ou guère à l’aise) sont si nombreuses que le hashtag #FreeMelania (Libérez Melania) a envahi Twitter à plusieurs reprises. Cela ne doit certainement pas être au goût d’Ivanka qui pense sans doute que Melania n’a pas un soutien solide pour son père qui souhaite poursuivre avec un deuxième mandat.