Melania et Donald Trump : Contrairement à son mari qui veut à nouveau être président, l’ancienne first Lady des USA ne veut plus retrouver son ancien poste !

Après que Joe Biden ait remporté la victoire aux élections présidentielles passées aux Etats-Unis d’Amérique, les choses ont changé pour les Trump. En janvier 2021, la famille a dû quitter la maison blanche et Washington DC. Ce n’est un secret pour personne que Donald Trump souhaite revenir, mais pour sa femme Melania, c’est une autre histoire.

La position de Melania Trump qui nourrit les rumeurs de rupture du couple

Cela n’a pas été facile pour Donald Trump de lâcher le pouvoir présidentiel et de s’en aller de la maison blanche. D’ailleurs, en ce moment, il est clair que l’ex président veut se présenter aux prochaines élections présidentielles. Si ce point n’est un secret pour personne, concernant sa femme Melania Trump, les sentiments sont radicalement opposés. En effet, l’ancienne first Lady, elle, est très sûre de ce qu’elle ne veut pas. La mère de Baron ne veut absolument plus être la première Dame. Pour elle, c’est un chapitre clos et elle ne veut certainement plus y retourner, de façon catégorique.

Cet avis de Melania Trump, ex-mannequin slovène, a été confirmé par plusieurs autres voix, proches de la famille. D’après une source proche du clan Trump, alors que son mari s’échine à faire des meetings et autres évènements de campagne, elle ne s’implique pas. En effet, on ne voit jamais Melania Trump lors des rassemblements de Donald Trump. Tous ces événements ne font que raviver les tensions dans ce couple. Aussi, il y a plusieurs rumeurs qui affirment qu’il y aurait bientôt une séparation du couple Trump. Cependant, rien n’est confirmé, et cela reste juste des rumeurs, même si elles prennent de l’ampleur.

Melania Trump plus heureuse sans son mari ?

En réalité, depuis leur départ de la Maison Blanche, la mère de Baron ne se montre presque plus en public. D’ailleurs jusqu’à présent, c’est une seule fois qu’elle a été vue. Melania Trump quittait alors la Trump Tower dans la ville de Manhattan, en compagnie de son fils de 15 ans. On était alors au début du mois de juillet. Aussi, lorsque l’ancienne first Lady n’est pas dans leur maison de vacances à Bedminster, elle se trouve dans leur luxueuse propriété de Mar-a-Lago en Floride. Melania Trump se rend aussi à leur résidence new-yorkaise.

Côté couple, on voit rarement les 2 époux ensemble. La mère de 51 semble préférer la compagnie de son fils et de ses proches, à celle de son époux. Récemment, le couple se trouvait à New York, mais cela ne les a pas empêchés de s’afficher chacun de son côté. On apprend que cette situation risque de perdurer, puisque d’après une source, ils ont un pacte.

Donald et Melania Trump ont chacun leur propre emploi du temps, et cela ne tient apparemment pas compte de l’autre. D’après la source : « Donald est d’accord avec ça tant qu’elle est satisfaite, le laisse tranquille et se montre quand il le faut. Melania est plus heureuse quand elle est avec les membres de sa propre famille, et son fils. Elle sait comment gérer sa vie pour la rendre aussi épanouissante que possible. » » Eh bien voilà qui est clair. Du moment où chacun y trouve son compte…