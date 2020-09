Meghan Markle généreuse avec les associations ? La duchesse vient de faire un joli don pour une cause qui lui tient à coeur

Meghan Markle a l’art d’occuper le devant de la scène même quand elle souhaite rester discrète. Celle qui vient de faire un joli don à une association anglaise chargée d’accueillir et d’aider les migrants, a certes tenté de le faire discrètement mais c’était sans compter les responsables de l’association qui ont laissé éclater leur joie sur les réseaux sociaux. Ce n’est donc pas par la duchesse que l’information a fuité, mais bel et bien par l’association qui a été destinataire du chèque. En effet, l’organisme Migratful vient d’annoncer sur son compte twitter que leur groupement a été le chanceux destinataire d’une somme rondelette de la part de la duchesse de Sussex.

We're so excited to share that we have received a donation of £8000 from The Royal Foundation on behalf of The Duchess of Sussex, Meghan Markle! We are immensely grateful for this donation which will go towards supporting the Migrateful mission 💜 pic.twitter.com/8OQvieC84g

— Migrateful (@migratefulUK) July 31, 2020