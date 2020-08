Meghan Markle et Harry: le prix exorbitant de leur villa en Californie dévoilé !

Il y a plusieurs mois, Meghan Markle et Harry ont fait une annonce choc. Le couple a choisi de mettre fin à ses fonctions au sein de la famille royale en Angleterre. Cette nouvelle a bouleversé la Reine Elizabeth II et personne ne s’y attendait.

En plus, Meghan et Harry ont demandé leur indépendance financière et ils n’ont pas perdu de temps pour quitter le pays. Depuis, ils habitent à Los Angeles et l’ancienne actrice de Suits est heureuse d’avoir pu retrouver ses proches.

Harry et Meghan ont quitté la demeure de Tyler Perry !

Depuis le Megxit, Meghan Markle se sent plus libre et elle rayonne de bonheur. La star peut reprendre en main sa carrière d’actrice et elle compte bien reconquérir Hollywood.

Pendant plusieurs mois, le couple a habité dans une très belle villa avec leur fils, Archie. Néanmoins, ils ne payaient aucun loyer et c’était Tyler Perry qui les avait gentiment accueillis chez lui. Une situation qui avait fait polémique car tout le monde pensait qu’ils vivaient aux crochets de l’acteur.

Harry et Meghan achètent une villa luxueuse !

Pourtant, selon le média Page Six, Meghan Markle et Harry ont bien fini par acheter une villa en Californie. Le couple habite depuis peu dans une superbe maison à Santa Barbara et ils se réjouissent de pouvoir avoir enfin leur espace.

« Le duc et la duchesse de Sussex ont emménagé dans leur maison familiale en juillet de cette année » a confié le porte-parole du couple.

Des rumeurs annonçaient que Meghan Markle et Harry n’avaient plus d’argent après le Megxit et qu’ils avaient du mal à payer l’emprunt des rénovations du Frogmore Cottage ainsi que leur sécurité à Los Angeles.

Pourtant, l’ancienne actrice de Suits et son mari ont trouvé les fonds pour acheter leur villa et ils l’auraient fait sans demander l’aide de personne !

« Ils ne sont pas des invités d’Opra ou de qui que ce soit d’autre, ils ont acheté cette maison eux-mêmes. C’est là qu’ils veulent continuer leur vie après avoir quitté le Royaume-Uni » a dit une source proche du couple pour TMZ.

Mais alors, combien vaut la nouvelle maison de Meghan Markle et de Harry ? Afin d’obtenir la très belle villa, les parents d’Archie auraient déboursé autour de 14 millions de dollars ! Soit un prix vertigineux de plus de 8 millions d’euros. Le couple a choisi de vivre dans le luxe et il est clair qu’ils n’ont pas compté leur argent pour l’acquisition de ce bien.

PICTURED: Prince Harry and Meghan Markle's sprawling $14.7M Santa Barbara estate with a library, arcade, wine cellar and A-list neighbors including Oprah and Ellen DeGeneres

via https://t.co/RAqIXTGMaT https://t.co/1dTMjAp4ip — アデニンここ (@hassannooredin) August 13, 2020

Un espace pour la mère de Meghan

Néanmoins, on se doute que la nouvelle demeure doit être tout confort et très spacieuse. D’autant plus que la starlette souhaitait avoir une dépendance afin d’accueillir sa maman, Doria Ragland. En effet, c’est elle qui s’occupe d’Archie et elle se montre très présente pour le couple.

Meghan Markle est heureuse d’être enfin installée à Los Angeles. De son côté, Harry se fait plus discret et les médias laissent même entendre qu’il aurait beaucoup de mal à trouver sa place en Californie. Espérons qu’il se sente bien chez lui dans sa nouvelle villa !