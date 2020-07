Meghan Markle et Harry comparés à Adolf Hitler par une star : les anglais sous le choc

Le départ outre Atlantique de Meghan Markle et du Prince Harry continue de faire parler. Aujourd'hui, c'est l'écrivaine Lady Colin Campbell qui en parle, dérapant en comparant le couple au terrible dictateur allemand.

Dès lors que le Prince Harry a rendu publique sa relation avec Meghan Markle, nombreux furent ceux à ne pas être rassurés. La jeune actrice est américaine, a déjà été mariée auparavant, et ne semble pas vouloir mettre un terme à sa carrière professionnelle. Mais le couple perdure, se marie, et un enfant né de cette belle union. Tout semblait aller finalement pour le mieux, même si la comédienne vue dans la série Suits semblait avoir du mal à se faire à son nouveau mode de vie européen et royal.

Finalement, le Prince Harry a choisi le coeur plutôt que la couronne. Sentant que son épouse se meurt à petit feu, il décide de partir vivre aux USA, renonçant de se fait à ses privilèges de Prince et en s’éloignant de la couronne. Un véritable choc pour le citoyens anglais.

Meghan Markle : l’anti Kate Middleton ?

La tâche de Meghan Markle était d’autant plus compliquée qu’elle passe juste après Kate Middleton, considérée par les anglais comme une excellente représentante de leur pays. Toujours très élégante, polie et classe, elle s’est parfaitement intégrée dans la famille royale, et la reine mère est heureuse de voir l’héritier partager sa vie avec une femme qui représente très bien les valeurs de la couronne.

De par son métier et sa nationalité, Meghan Markle partait déjà perdante. Lorsque certains journalistes ont mis en valeur sa tristesse, n’hésitant pas à la comparer à Lady Diana (toujours extrêmement populaire outre Manche), les anglais se sont finalement pris de compassion pour la jeune femme. Mais cela n’a pas empêché la fracture d’arriver, et le couple s’est exilé, partant loin de la couronne, de son protocole strict.

Le couple comparé à Hitler

Cette scandaleuse comparaison, nous la devons à l’écrivaine Lady Colin Campbell. L’auteure s’est spécialisée dans la famille royale, elle qui a écrit plusieurs ouvrages sur Lady Diana ou la Reine Elizabeth. Elle connait donc parfaitement son sujet.

Lors d’une interview accordée à Joanna Chimonides et Stephen Leng, Lady Colin Campbell s’est laissée aller à cette comparaison particulièrement déplacée.

« Je ne doute pas qu’ils se disent qu’ils font la bonne chose, mais nous devons également nous rappeler que l’histoire est jonchée par des gens qui pensaient bien faire (…) Je n’ai qu’à mentionner Adolf Hitler, bien que je ne les mette dans le même camp que lui« .

L’auteure poursuit sa comparaison scandaleuse

Pour rappel, Afold Hitler était le terrifiant dictateur allemand dont les actions ont emmené la Seconde Guerre Mondiale. Convaincu que les juifs ne méritaient pas de vivre, il s’est lancé dans une campagne meurtrière pour anéantir cette population. Il est à l’origine de la mort de millions de juifs.

Visiblement, Lady Colin Campbell ne pense pas tant aux actions du dictateur, mais plutôt à sa psychologie, lui qui pensait faire ce qui était juste. Elle continue donc sa comparaison, comparant le couple à autre dictateur :

« Cela ne change rien au fait qu’Adolf Hitler pensait qu’il faisait du bien au monde. Mao Zedong, qui a également tué des centaines de millions de ses propres gens, pensait qu’il faisait du bien (…) Donc je suis désolée, vous savez, l’histoire est jonchée de gens qui se sont suffisamment trompés pour penser que parce qu’ils veulent que le noir soit blanc, ce noir est blanc. Le noir est noir et le blanc est blanc »

Meghan Markle loin de ces accusations

L’auteure ne manque jamais une occasion d’égratigner l’actrice. Mais celle-ci semble désormais loin de tout cela et élève son fils outre-Atlantique sans se soucier de la couronne. Elle avait récemment réagit à la mort de George Floyd, et s’affichait sur Instagram avec un look de jeune maman, loin des codes strictes de la famille royale.

Meghan pense très certainement qu’elle a pris la meilleure décision, même si son image a pu en prendre un coup. Récemment, un livre disait d’elle qu’elle était manipulatrice et que les amis de Harry ne pouvaient pas supporter son comportement. Harry lui, en revanche, semble tout à fait heureux aux bras de sa belle.