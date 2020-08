Meghan Markle bientôt dans un film ? Les producteurs se battent pour l’avoir !

Il y a quelques mois, Meghan Markle et Harry ont tourné le dos à la famille royale. Le couple a mis fin à ses fonctions au sein de la royauté et ils ont demandé leur indépendance financière. Le Megxit a été un vrai coup dur pour la Reine Elizabeth, qui est déçue par son petit fils.

Meghan Markle et Harry sont partis vivre en Californie et ils viennent d’acheter une villa à plus de 14 millions de dollars à Santa Barbara. La starlette se sent plus libre que jamais de retour dans son pays et souhaite reprendre en main sa carrière d’actrice.

Les réalisateurs veulent tous Meghan Markle !

D’ailleurs, depuis le Megxit, la maman d’Archie a travaillé avec Disney + sur un documentaire autour des éléphants. Elle y a prêté sa voix et ce ne sera sûrement pas son dernier projet.

Meghan Markle rêve de reconquérir Hollywood et pourrait bientôt y parvenir. Selon le Daily Mirror, les producteurs américains souhaitent tous avoir la star dans leurs films et se l’arrachent. Ainsi, le cinéaste Paul Feig, qui a travaillé sur le reboot de Ghostbusters, rêve d’avoir la femme de Harry dans son prochain film.

« J’adorerais l’avoir dans l’un de mes films. Je trouve qu’elle est géniale. Je suis un fan » a t-il avoué pour le média. Néanmoins, il n’est pas le seul à être dans la course.

Selon Jonathan Shalit, célèbre manager artistique, Meghan Markle a réussi à se faire connaître partout dans le monde. Ainsi, les producteurs pourraient payer le prix fort afin qu’elle joue dans leurs prochains films.

« Peu importe le rôle qu’elle jouera, tout le monde voudra la voir. On parle d’un cachet de 50 millions de dollars. Les gens seront fascinés de la voir jouer à l’écran au tout début » a rapporté Closer. Même les plus grands acteurs d’Hollywood ne touchent pas un aussi gros cachet dans un blockbuster…

Meghan Markle va devoir choisir ses prochaines co-stars !

D’ailleurs, pour Jonathan Shalit, il ne fait nul doute que Suits aurait été la série la plus regardée au monde si Meghan Markle était revenue pour l’ultime saison. Ainsi, il est clair que la femme de Harry est très influente dans le monde du show-business.

Néanmoins, le manager pense que Meghan Markle devra choisir avec soin ses prochaines productions hollywoodiennes. En effet, elle devra être vigilante sur le choix de ses partenaires de jeu. « Si Will Smith ou Tom Hanks sont d’accord pour travailler avec elle, cela lui donnera de la crédibilité. Elle sera jugée en fonction de la personne qui se trouvera en face d’elle » a t-il dit pour le Daily Mirror.

Enfin, selon Closer, le réalisateur Joe Russo rêve de voir Meghan Markle sur le grand écran. Il pense qu’elle va offrir de très belles opportunités aux réalisateurs américains. « C’est génial qu’elle revienne dans le business » a t-il dit.

Harry bientôt sur Netflix

De son côté, Harry pourrait aussi finir par devenir acteur. En effet, le mari de Meghan Markle a accepté de faire une apparition dans un documentaire Netflix qui se nomme Rising Phoenix. Le documentaire parle des Jeux paralympiques et il sortira sur la chaîne le 26 août prochain. Le frère de William a accepté d’avoir un rôle car il adore le sport.

En 2014, Harry a fondé les Invictus Games, une rencontre sportive pour les militaires blessés et les vétérans. Néanmoins, cette année, il a dû annuler la compétition à cause du Covid-19. En tout cas, les deux stars ne manquent pas d’opportunités à Los Angeles !