Meghan et Harry : Les SMS avec le père de l’actrice révélés au grand public !

Depuis son mariage avec le prince Harry, Meghan Markle vit des moments difficiles avec sa famille, à l’image de son père, qui s’épanche souvent maladroitement dans les magazines.

Face à l’attitude de ce dernier, l’actrice américaine devenue princesse a finalement dû couper les ponts avec ce dernier, bien trop disposé à révéler les détails de la vie privée de sa célèbre fille dans les médias. Accusée de n’avoir rien fait pour maintenir le lien paternel, Megan Markle peut se rassurer, puisque aujourd’hui des SMS ont été dévoilés, et ceux-ci penchent plutôt en sa faveur.

Les tentatives désespérées de Meghan et Harry pour communiquer avec Thomas Markle

Alors que la jeune femme est au cœur de nombreuses polémiques depuis qu’elle a épousé le prince Harry, et surtout depuis que le couple a décidé de quitter le Royaume-Uni et leurs obligations royales, l’un des scandales qui revenaient le plus souvent était celui de sa non-relation avec son père.

En effet, de nombreux magazines se sont arraché les déclarations de Thomas Markle, sous-entendant à plusieurs reprises que sa duchesse de fille l’avait complètement laissé tomber, au point d’influencer en partie l’opinion populaire.

Pourtant, à travers des échanges SMS révélés aujourd’hui par le Daily Mail, dans le cadre de documents officiels liés au procès intenté par Megan Markle contre le groupe Associated Newspapers, il semblerait bien qu’au contraire l’actrice ait tout tenté pour maintenir leur relation au beau fixe, mais sans succès.

« Tom, c’est encore Harry ! Vraiment besoin de vous parler. Vous n’avez pas besoin de vous excuser, nous comprenons les circonstances, mais ‘parler publiquement’ ne va faire qu’empirer la situation. », a d’abord envoyé le prince Harry.

« Si vous aimez Meg et que voulez arranger les choses, je vous prie de m’appeler, car il y a deux autres options qui n’impliquent pas de parler aux médias. Meg et moi ne sommes pas fâchés, nous voulons juste vous parler. », continue le fils du Lady Diana.

« J’ai essayé de te joindre tout le week-end. Très inquiète de ta santé et de ta sécurité, j’ai pris toutes les mesures pour te protéger, mais pas sûr de pouvoir faire plus si tu ne réponds pas. À quel hôpital es-tu ? », demande Meghan Markle.

« Si tu m’aimes, comme tu le dis dans la presse, par pitié arrête. S’il te plaît, laisse-nous vivre nos vies en paix ! », poursuit la duchesse de Sussex. « Papa, j’ai le coeur brisé. Je t’aime. Je n’ai qu’un père. S’il te plaît, arrête de jouer les victimes à la télévision afin que nous puissions réparer le lien qui nous unit. Cesse d’exploiter ma relation avec mon mari. », écrit la femme du prince.

Des messages tous très bouleversants, qui tendent à prouver que le père de Meghan Markle n’a pas que de bonnes intentions envers sa fille et la famille royale, malgré tout ce qu’il a pu dire dans la presse. À ce stade, il est difficile de voir comment père et fille pourrait se réconcilier, après tout ce qui a pu être dit dans la presse à scandale.