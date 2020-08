Meghan, de retour au cinéma ? cette somme dingue qu’on lui aurait proposé !

Meghan Markle serait de retour au cinéma. C’est du moins la rumeur qui court depuis quelques heures sur la toile. Et certains producteurs seraient prêts à mettre la main à la poche. Si cette rumeur de retour revient régulièrement, telle un serpent de mer, il est difficile de séparer le vrai du faux. Il faut savoir que même si les informations émanent de l’entourage de l’actrice, rien n’est encore signé.

Un contrat de voix off

Meghan pour le moment n’a fait que la voix off dans un documentaire. Si son entourage prétend que la jeune femme aurait de nombreuses propositions , aucune autre précision n’a été apportée à ce jour. En effet, on sait simplement que la jeune femme veut revenir à sa première profession. D’ailleurs certains prédisaient ce retour depuis le début. Et ils ont été jusqu’à sous-entendre que le vrai but de la jeune femme est d’être une star Hollywoodienne.

Selon ses détracteurs, Meghan aurait manœuvré pour devenir duchesse pour acquérir de la notoriété pour faire un retour triomphant en Californie. Il est vrai que le mariage princier a beaucoup fait pour sa notoriété. Avant ses fiançailles avec le prince Harry, elle était simplement une actrice d’une série diffusée sur Netflix. La cour ne s’y était d’ailleurs pas trompée. Certains fustigeait son cratère de diva et son comportement difficile.

Sa notoriété récemment acquise peut être à double tranchant

Selon les règles d’Hollywood, un acteur ou une actrice doit être bankable. Si chez les hommes on trouve Will Smith, Tom Cruise, Brad Pitt ou encore Tom Hanks, chez les femmes ce sont des stars comme Scarlett Johansonn, Sophia Vergara, Reese Witherspoon, Nicole Kidman ou encore Jennifer Aniston. Or, la femme de Harry n’a jamais fait d’étincelles sur le grand écran et elle n’a de loin pas la carrière de ses confrères.

De plus, Meghan, en entrant dans la famille royale s’est mis quelques collègues à dos, qu’elle a snobé. Elle a fait de même avec certains journalistes qu’elle a carrément ghosté. Certains ont alors susurré que la jeune femme utilisait les gens comme tremplin puis les jetait, une fois arrivée à ses fins. Elle traîne également une réputation de drama queen qui peut être gênante pour des acteurs aguerris. De plus, dans l’industrie du divertissement, très peu d’acteurs de télé ont réussi à passer au grand écran. Enfin, le jeune couple a un réel déficit d’image aux USA.

Des sommes folles sont avancées

La rumeur lui prête un futur cachet de 50 millions de dollars. Ce chiffre est sans doute exagéré, puisque seule Scarlett Johansonn peut prétendre à de tels cachets et elle mène une carrière flamboyante. On peut dès lors se demander pourquoi de tels chiffres circulent. S’agit-il d’intox, destinée à faire monter les prix? Nul ne le sait. Hollywood est plutôt pragmatique. Un film doit être rentable. Pour ce faire, la recette est simple, ou presque. Il faut un bon scénario et un acteur principal capable de faire déplacer les foules sur son seul nom.

Mais sont-elles réalistes ?

La seule question que va se poser le producteur est de savoir si son acteur principal a une notoriété suffisante pour attirer les foules. Meghan est certes célèbre, mais pas pour ses talents d’actrice. Elle est devenue connue par son mariage avec le frère du futur roi d’Angleterre. Et elle n’a pas laissé que de bons souvenirs à la cour. Les anglais, enthousiastes au début, en sont revenus. Enfin, le livre « finding freedom » dans lequel le couple ne cesse de pleurnicher et de se victimiser n’est pas forcément fait pour améliorer leur image de marque. Seul l’avenir nous dira si Meghan est bankable. Au pire, elle donnera la réplique à un acteur célèbre, mais ce dernier risque de demander que son cachet soit au minimum aligné sur celui de la duchesse. Wait and see comme disent les anglais.