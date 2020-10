McDonald’s taclé à nouveau par le CM de Burger King après le match de Nadal !

McDonald’s et Burger King, c’est peu Samsung et Apple, les géants peuvent se tirer dans les pattes en utilisant les CM sur Twitter. C’est une façon aussi de communiquer tout en taclant bien sûr son adversaire. Vous vous souvenez sans doute de certaines publicités pour les Smartphones qui avaient connu un succès sans précédent. Alors dès que Nadal se retrouve face à McDonald, Burger King saute sur l’occasion pour glisser une petite phrase magique qui a fait réagir toute la toile.

#TopicalSpot – Burger King nails it yet again with this dig on Nadal beating Mackenzie McDonald Cc – @BurgerKingFR#MomentMarketing #FrenchOpen pic.twitter.com/DpLNwqEYyr — Social Samosa (@Social_Samosa) October 1, 2020

Nadal affronte McDonald et a sans doute encore faim

Il y a bien sûr deux interprétations pour cette phrase, car Rafael Nadal n’a pas eu de grandes difficultés pour se défaire de son adversaire. Comme il a une vraie soif de gagner Roland Garros, vous comprenez qu’il veut encore et toujours multiplier les rencontres. Toutefois, lorsque le tweet vient du CM de Burger King, c’est une autre interprétation qui est retenue.

Nadal's victory was so overwhelming that Burger King seized the moment to publicize a clever pun on their competitor McDonalds.https://t.co/KUwC0azC2J — News18.com (@news18dotcom) October 1, 2020

En se confrontant à McDonald, Nadal a forcément faim puisque certains estiment que les burgers ne sont pas nourrissants .

. Les internautes ont été nombreux à réagir sur la toile, mais le tweet ne semble plus disponible.

En 2016, une autre communication avait été mise en place notamment pour vanter la proximité de McDonald’s et l’éloignement de Burger King.

A l’époque, cette publicité qui avait fait couler beaucoup d’encre était le fruit d’un panneau publicitaire installé en Haute-Loire. Burger King avait donc rétorqué de la même façon grâce à un panneau en informant les clients qu’il restait 253 km pour déguster un Whopper. L’enseigne remerciait au passage McDonald’s d’être présent partout.

Dénigrer son concurrent est interdit par la loi

Les pratiques commerciales sont parfois borderline, mais il y a des règles à respecter. S’il est possible de titiller un concurrent, il est impossible de le dénigrer réellement. En effet, dans ce domaine, vous êtes confronté à une publicité négative qui n’a donc pas sa place sur le marché. McDonald’s et Burger King tentent alors de ne pas dépasser les limites. Apparemment, comme le tweet n’est plus disponible, il y a de grandes chances pour que la remarque n’ait pas été appréciée.

Dans tous les cas, cette petite « guerre » sur les réseaux sociaux n’est pas en mesure de se terminer, car cette communication est souvent très payante et les internautes ont une passion pour ces tweets. Vous vous souvenez aussi de la publication de Burger King pour tacler au passage les Produits Laitiers. Ces derniers auraient répondu qu’il était dommage que la photo ne reflète pas la réalité. En effet, l’enseigne est taclée pour le manque de ressemblance entre les clichés et les hamburgers servis.