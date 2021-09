Maxime Dereymez : Son hospitalisation complique les choses à la production de l’émission Danse avec les stars… Petite explication !

Le 3 septembre dernier, Maxime Dereymez révélait avoir été hospitalisé. C’était peu de temps avant de prendre part à la saison 11 de ‘’Danse avec les stars’’. Il s’agit d’un malheureux imprévu qui va donner du fil à retordre à la production du programme. On vous en dit plus dans la suite.

Un problème sérieux qui fait réfléchir

Dans quelques jours, ‘’Danse avec les stars’’ va de nouveau enflammer son public. Après avoir vu une saison être annulée en raison de la crise sanitaire, la saison 11 est toute proche de débuter. Tout semble donc bien aller pour la production qui a certainement veillé au grain. Dans cette nouvelle saison, on retrouve de nouveaux règlements et danseurs, tout comme du neuf au sein du jury et des candidats. La préparation est au maximum pour que la grande soirée soit effective. Prévue pour le 17 septembre, l’émission pousse danseurs et candidats à bien s’apprêter pour donner le meilleur d’eux-mêmes.

En effet, l’objectif pour chacun est d’être au mieux de sa forme sur le célèbre parquet de TF1. Cela leur évitera donc de se planter en direct. Toutefois, le danseur Maxime Dereymez connaît une situation pas du tout agréable. L’homme est sujet à un souci de santé qui a failli lui faire perdre la vue. Le danseur de 39 ans l’a récemment révélé sur Instagram. « En raison d’une infection à l’œil, appelée ‘’Kératite’’, j’ai dû être hospitalisé pendant 3 jours, commencer un traitement intensif pour me soigner au plus vite et surtout ne pas perdre mon œil… Attention aux porteurs de lentilles !!! », avait-il publié.

Une hospitalisation qui crée du retard à Maxime Dereymez

Le problème du danseur le freine, mais ce n’est pas tout. En effet, ce souci à l’œil donne assez d’inquiétudes à la production du programme ‘’Danse avec les stars’’. On entend déjà dire que rien n’est encore prêt. Maxime Dereymez commence à accuser du retard dans les répétitions programmées avec sa partenaire.

La dernière publication de l’ex-partenaire de Clara Morgane faisait référence à des informations similaires. « On m’a souvent prévenu et je n’ai jamais été très précautionneux…J’en fais les frais aujourd’hui ou presque… », avait-il laissé circuler sur son compte Insta. Maxime Dereymez a précisé que le début de saison de DALS n’a pas du tout été aisé pour lui. Finalement, le danseur se verra obligé de se tourner vers le port de lunettes de soleil durant toute la 11ème saison du programme. Le meilleur moyen pour protéger son œil.

À propos de Maxime Dereymez

Né à Grenoble le 29 mars 1982, Maxime Dereymez est un danseur très connu de nos jours. La danse sportive est devenue sa passion depuis son jeune âge. Son goût pour la compétition le pousse à entamer une carrière de danseur sportif. Le jeune homme de l’époque prendra part aux championnats du monde Standard Youth en catégorie junior.

En 2001, il représente la France de nouveau avec cette fois la catégorie adulte. C’est au bras de sa partenaire que l’homme décrochera sa première place en danse standard. Près de huit titres de champion de France dont quatre en catégorie standard seront acquis par le danseur. Lui et sa partenaire Fauve Hautot prendront part à ‘’Dancing show’’ diffusée sur France 2.

Le couple après avoir été repéré sera invité pour avoir l’œil sur Dany Brillant au cours de ses prestations sur scène. Maxime Dereymez fera son entrée en 2011 au casting DALS diffusé sur TF1. Il enchainera de nombreuses saisons aux côtés des partenaires tels que Shy’m, Estelle Lefébure, Laury Thilleman ainsi que Tonya Kinzinger.