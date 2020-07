Maurice Barrier est mort – L’acteur culte est décédé du coronavirus !

Le comédien, bien plus connu pour son visage que son nom, a tourné avec plusieurs stars du cinéma français comme Belmondo, Delon, Depardieu, Rochefort, Pierre Richard et bien d’autres. Maurice Barrier avait contracté le covid-19 alors qu’il se trouvait à l’hôpital.

La grande famille du cinéma est en deuil : Maurice Barrier, qui durant les cinq dernières décennies a tourné aux côtés des plus grands noms du cinéma français, collectionnant aussi bien les rôles au grand écran qu’au théâtre, est mort dans la nuit du samedi 11 au dimanche 12 avril 2020. Le comédien se trouvait à l’hôpital de Montbard, en Côte-d’Or, à proximité du village de Montréal dans l’Yonne, où il résidait depuis les années 1960.

Maurice Barrier, âgé de 87 ans, était en proie à d’importantes difficultés pulmonaires après avoir contracté le coronavirus alors qu’il s’était rendu à l’hôpital. L’acteur n’a malheureusement pas survécu à cette grave infection qui s’est révélée mortelle, comme pour de nombreuses autres personnalités et anonymes.

Maurice Barrier, qui a passé 3 semaines à l’hôpital de Semur-en-Auxois avant d’être transféré dans un centre de rééducation à Montbard -où il est décédé-, était hospitalisé depuis un mois. Ses obsèques seront célébrées ce mercredi 15 avril à Semur-en-Auxois, a fait savoir sa femme, l’actrice Hélène Manesse, à France 3 Régions Bourgogne France-Comté.

Maurice Barrier et Hélène Manesse : une grande famille d’artistes

La veuve de Maurice Barrier, Hélène Manesse, est la soeur du peintre Claude Manesse et de l’acteur Philippe Manesse. Ce dernier est le père du comédien et auteur de théâtre Jérémy Manesse, du metteur en scène et comédien Timothée Manesse et de la chanteuse Sarah Manesse (finaliste de X-Factor en 2011 et aperçue dans des comédies musicales comme Grease ou Sister Act.)

Jérémy Manesse a d’ailleurs communiqué au sujet de cette triste nouvelle sur les réseaux sociaux :

« Vous connaissiez sans doute Maurice Barrier pour ses rôles dans Coup de Tête ou Les Fugitifs au cinéma, ou dans Vol au-dessus d’un nid de coucous ou Douze hommes en colère, au théâtre, a-t-il écrit sur Twitter. Il était aussi mon oncle, le mari d’Hélène Manesse, ma tante. À 87 ans et alors qu’il faisait face à des difficultés pulmonaires, il a attrapé le coronavirus à l’hôpital et ne s’en est pas remis. Hélène souhaite que ceux qui l’ont connu dans le métier soient informés de son décès, n’hésitez donc pas à relayer l’information. »

Biographie express Maurice Barrier