Matthieu Delormeau tacle son associé et balance tout sur sa boîte de prod ! Enfin !

Souvenez-vous, c’était il y a quelques semaines déjà, une séquence terrible qu’on avait pu découvrir sur l’antenne de C8 pendant un plateau de Cyril Hanouna de l’émission “Ce Soir chez Baba”.

On avait pu voir l’animateur et producteur de télévision Matthieu Delormeau au plus mal en plein direct dans l’émission en visioconférence avec Cyril Hanouna, avec un peu de fièvre.

Mais malheureusement pour lui, il n’avait pas pu continuer l’émission et avait dû quitter “Ce Soir chez Baba” en plein direct, craignant pour sa santé et se sentant au plus mal, quelques semaines après que Matthieu Delormeau ait déclaré sur un autre plateau se sentir extrêmement seul et avec beaucoup de difficultés à vivre le confinement.

Mais alors que le chroniqueur semble être atteint du coronavirus et avait alors dû quitter l’émission en plein direct, Cyril Hanouna avait alors apporté des précisions sur l’état de son chroniqueur qu’il avait reçu par SMS, en précisant que celui-ci avait donc de plus en plus de fièvre et transpirait beaucoup. Il lui conseillait d’ailleurs de contacter au plus vite Jimmy Mohamed, médecin généraliste qui intervient très souvent dans les émissions de Cyril Hanouna et plus particulièrement depuis la crise sanitaire du coronavirus.

Mais alors qu’il y a quelques semaines Matthieu Delormeau était au plus mal à cause du COVID19, il s’est complètement lâché hier sur sa story Instagram et a fait une déclaration qui pourrait être prise par un manque de respect de la part des malades du coronavirus et par d’autres personnes se sentant visées…

En effet, dans sa story Instagram, alors qu’il porte un masque de protection, on peut voir Matthieu Delormeau déclarer le plus sérieusement du monde que l’avantage de ce masque est que les “moches”, comme il les appelle, vont pouvoir avoir plus de “chances” pour draguer. Une blague qui ne fera très certainement pas rire les milliers de personnes atteintes du COVID19. Mais ce n’est pas le seul tacle que Matthieu Delormeau va envoyer aujourd’hui.

Alors qu’il vient tout juste de revenir à son bureau de production, on a pu découvrir des images qui donnent une idée de l’ambiance de travail avec Matthieu Delormeau…

Matthieu Delormeau essaie des perruques au bureau : il s’ennuie à mourir et ne veut pas travailler !

A quoi bon venir au bureau si c’est pour ne pas travailler ? Et bien on pourrait être en mesure de poser directement cette question à Matthieu Delormeau, qui semble ne pas avoir compris l’intérêt de rester chez soi quand on ne travaille pas. En effet, dans sa story Instagram, il va déclarer très vulgairement qu’il “s’emm***e” !

Il va alors lui venir une idée simple, inspirée des émissions de Cyril Hanouna dans “Touche Pas à Mon Poste” ces dernières années : essayer des perruques ! Mais après quelques essais, toujours ennuyée, le chroniqueur Matthieu Delormeau va par la suite faire visiter les bureaux, et on va donc avoir un petit aperçu de ce que peut ressembler le travail avec lui… Est-il sévère avec ses employés ? Comment les traite-il ? Est-ce que l’ambiance est bonne entre Matthieu Delormeau et ses employés ? L’aperçu que l’on a pu voir dans sa story Instagram ne fait en tout cas pas rire du tout….

En effet, alors que l’entrée de l’entreprise semble désespérément vide, on entend son associé Guillaume au loin lui reprocher de s’amuser en lui disant qu’ils sont censés travailler. Mais l’animateur star n’en a rien à faire et répond violemment :

“Oui mon chou mais je suis le patron moi, je travaille pas !”

Difficile de savoir si Matthieu Delormeau a fait une blague à son associé ou non, mais on peut en tout cas remarquer qu’aucun rire ne vient après cette remarque cinglante de l’ancien animateur de “Tellement Vrai” sur NRJ12. On ne peut en tout cas qu’espérer que l’ambiance est meilleure que ce que peut laisser croire Matthieu Delormeau dans sa story !