Matthieu Delormeau : Avant de partir en vacances il fait le test du coronavirus ! Voici le résultat !

« Les amis. Pas de covid mais là c’est grosse crève et fièvre, désolé »

Ce sont les paroles du chroniqueur de l’émission « Ce soir chez Baba » animée par Cyril Hanouna et son équipe, dans un tweet adressé à ses fans le 30 avril 2020 alors que la pandémie mondiale faisait rage.

En effet, l’ex présentateur du programme à succès « Tellement vrai » avait affolé la toile lors de la diffusion de l’émission fin avril dernier car il semblait présenter certains symptômes du coronavirus.

Test corona virus fait. Je l’ai pas et l’ai pas eu. J’espère que vous allez bien et que vous avez la chance de prendre un peu de vacances. Je vous embrasse 😘 — Matthieu Delormeau (@Mdelormeau) July 29, 2020

Très fatigué, Matthieu Delormeau avait fait de son mieux pour être présent ce soir la, non sans agacer certains spectateurs qui n’ont pas manqué de faire part de leur mécontentement au sujet de sa toux et de ses reniflements persistants. L’inquiétude à commencé à sérieusement se faire ressentir lorsqu’il n’est plus revenu après s’être absenté quelques minutes pour se moucher, quittant donc définitivement le programme.

A ce stade, personne n’était certain de l’état de santé du chroniqueur car aucune information officielle n’était parvenue. Mais seulement quelques minutes après l’événement, certaines fausses rumeurs ont commencé à arriver, ne manquant pas d’affoler ses plus grands fans.

Par la suite, Cyril Hanouna, en contact avec le pauvre Matthieu s’est voulu rassurant auprès de son audience :

« Il m’a envoyé un petit SMS Matthieu, il a de la fièvre. Je viens d’échanger avec lui. Il transpire, il à une petite crève et il va appeler Jimmy Mohamed ( le médecin de l’émission ). On espère que Mathieu va aller mieux, on lui fait des gros bisous, je vais vous donner de ses nouvelles tout au long de l’émission, et quelqu’un va déposer des antibiotiques devant chez lui (…) » https://www.instagram.com/p/BseRKQvljmo/?utm_source=ig_web_copy_link

« J’ai fait le test du coronavirus et je ne l’ai pas eu »

Très proche de sa communauté de Delormers, le chroniqueur s’est voulu rassurant il y’a quelques jours à l’occasion d’un nouveau tweet concernant son état de santé. Conseillé par ses médecins, il à décidé de passer le test du coronavirus qui s’est heureusement avéré négatif.

Bon nombre de ses fans demeurant très inquiets à son sujet ne manquaient pas à l’appel pour le suivre à travers ses nombreux réseaux sociaux, qui réunissent près de 2 millions de followers.

« Bonne nouvelle » « Bisous Matthieu on t’aime » « Prends soin de toi et bonne soirée ! » « Tu nous manques »



Soulagés pour leur présentateur favori, ses admirateurs n’ont pas manqué de lui apporter tout leur soutien à travers des centaines de messages d’amour et de bienveillance, impatients de le revoir à l’antenne.

Actuellement en vacances, l’animateur se repose et prends du bon temps bien mérité tout en publiant les photos de ses différents séjours sur les réseaux sociaux.

Présent depuis 2015 sur le plateau de « TPMP », Matthieu Delormeau à récemment décidé de ne pas continuer l’émission pour se consacrer à ses projets personnels, même si il reste plutôt discret au sujet de son futur.

« Je préfère partir en me disant que tout va bien plutôt que de me dire un jour que je ne m’amuse plus »



C’est certain, l’animateur à succès de 46 ans à des idées plein la tête et il est fort probable de le voir prochainement sur le grand écran, affaire à suivre…