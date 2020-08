Matthieu Chedid arrête tout : grosse déception et une bouleversante annonce

Vous avez eu l’occasion d’avoir une première annonce il y a quelques semaines alors que la France était touchée par le coronavirus. En effet, Matthieu Chedid avait reporté quelques dates pour sa tournée Grand Petit Concert en septembre et en octobre. Toutefois, la situation ne permet toujours pas à ses artistes d’organiser des représentations. C’est sur son compte Instagram qu’il a été contraint de partager cette bouleversante annonce. En effet, sa tournée n’est plus reportée, elle est désormais annulée.

Matthieu Chedid très déçu à cause de la situation

Il est important de préciser que Matthieu Chedid n’est pas le seul à se retrouver face à un tel contexte. En effet, tous ceux qui avaient pu commencer leur tournée au début de l’année ont été contraints de procéder à des reports. Ces derniers peuvent ensuite se transformer en des annulations, car les conditions sanitaires ne peuvent pas être respectées. Il ne faut pas oublier que la France n’a toujours pas levé l’interdiction concernant les rassemblements de 5000 personnes.

Matthieu Chedid avoue qu’il est forcément déçu par la situation, il souhaite toutefois être positif .

. Le chanteur a précisé qu’il avait plein de projets qui pouvaient se concrétiser dans son esprit, il pourrait alors vous proposer quelques surprises prochainement.

Il a également hâte de retrouver les fans qui n’arrivent pas forcément à croire à cette fin.

Matthieu Chedid a également proposé un communiqué de presse, l’annonce n’est donc pas une rumeur, elle est officielle. La crise sanitaire entraîne finalement l’annulation de sa tournée. À cause de ce contexte, les humoristes et tous les artistes sont dans une situation difficile, car si certains peuvent éventuellement se produire, d’autres qui avaient prévu de grandes salles doivent se rendre à l’évidence que ce ne sera pas possible. Il y a quelques semaines, Matt Pokora avait pointé du doigt certaines mesures, mais il se retrouve lui aussi confronté à un contexte similaire, car sa tournée n’est pas terminée. Par conséquent, si le monde du théâtre, de la musique ou de l’art en général ne peut pas redémarrer, les conséquences pour certains artistes pourraient être dramatiques.

L’interdiction des rassemblements de plus de 5000 personnes

Alors que les masques sont désormais obligatoires dans les lieux clos, ils sont également indispensables dans certaines villes et dans les entreprises. Les signes montrent que l’épidémie connaît un regain d’activité notamment dans certaines zones de France. C’est pour cette raison sans doute que le gouvernement n’a pas voulu lever cette interdiction des rassemblements de plus de 5000 personnes. Par contre, certains ont tendance à pointer du doigt la situation, car le Puy du Fou a pu organiser un évènement avec plusieurs milliers de personnes. Roselyne Bachelot est intervenue sur ce sujet en précisant que le parc avait obtenu une dérogation et que toutes les conditions sanitaires ont été respectées.

Les personnalités sont donc nombreuses à faire part de leur incompréhension face à cette interdiction qui entache forcément l’ensemble d’un milieu artistique. Certains professionnels pourraient-ils mettre la clé sous la porte ? Il faut savoir que les chanteurs et les humoristes ne sont pas les seuls à être frappés de plein fouet par cette crise, car tous ceux qui travaillent sur les scènes, la musique, les organisations, les lumières ne peuvent pas exercer. Ils sont alors soit au chômage, soit leur société a été mise en liquidation puisqu’ils ne pouvaient plus subvenir à leurs besoins. Si la situation reste figée, les dégâts seront considérables dans quelques semaines.