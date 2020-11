Matt Pokora violemment taclé par Matt Houston sur Instagram après sa victoire

Le tweet effacé d’Aya Nakamura a également fait couler beaucoup d’encre même si la chanteuse précisait qu’elle n’avait rien contre Matt Pokora. Ce dernier a également été dans le collimateur de Matt Houston et il n’a pas hésité à partager le fond de sa pensée. Apparemment, le principal intéressé n’aurait pas réagir aux différents tacles. Celui qui a été contraint d’annuler sa tournée à cause de la crise sanitaire est donc pointé du doigt avec violence notamment par Matt Houston.

Matt Pokora élu meilleur artiste français aux EMAS alors que Aya Nakamura est nominé ? C’est truqué wsh c’est pas possible qui le cala lui — ANÈ$ (@anessdjz) November 8, 2020

Quels sont les propos à l’encontre de Matt Pokora ?

Si Aya Nakamura a supprimé son tweet, ce ne sera sans doute pas le cas pour Matt Houston. Ce dernier précise qu’il y a une vraie arnaque par rapport à cette récompense et il a également tenu à remercier la chanteuse d’avoir évoqué le sujet sur Twitter. Selon cet artiste, il n’a été que très rarement dans les tops et il n’a pas non plus un classique, juste une moustache susceptible de l’aider.

Ça date leur clash.. Matt Houston il l'avait poursuivi pour qu'il change son nom de Matt Pokora à M. Pokora. Et il a gagné son Procès mdrr. https://t.co/w8yVhu5UOa — Louis 🇨🇮💯 (@LouisBaltimore) November 9, 2020

Matt Houston est même très violent dans ses propos puisque la légende de la photo partage son avis .

. Il n’hésite pas non plus à l’insulter alors que les fans semblent être en adéquation avec ses propos.

Il précise qu’il gagne tout le temps sans, forcément, faire quelque chose et il insiste sur le fait que « c’est nous, la culture. Respectez-nous un peu ».

Certains internautes comprennent ses propos, mais d’autres n’admettent pas qu’il puisse l’insulter de cette manière. Matt Houston a donc aussi été taclé pour les paroles contre cet artiste largement soutenu notamment en France. Il faudra désormais patienter pour savoir s’il sera en mesure de réagir.

Matt Pokora est très content de cette récompense

Même s’il est la cible de nombreuses critiques, Matt Pokora avait partagé sa joie d’avoir été considéré comme l’artiste français de l’année aux MTV EMA 2020. Le chanteur avait également fait la Une de la presse people puisqu’il ne comprend pas les mesures proposées par le gouvernement. En effet, il est conscient que les impacts sont considérables pour les artistes et son coup de gueule avait été largement relayé lors du premier confinement. Il en a profité pour apporter du soutien à toutes les personnes du secteur de l’événementiel.

Matt Pokora espère également qu’il pourra retrouver ses fans sur les routes de France ou sur scène. Sa tournée a été annulée à cause de la crise sanitaire puisqu’il est impossible de rassembler autant de personnes dans une salle de spectacle. De plus, les Français sont confinés depuis quelques jours et ils s’apprêtent à passer des fêtes de Noël assez spéciales en 2020. En effet, les autorités compétentes devraient faire un point normalement dans les prochains jours notamment pour savoir si le confinement est prolongé ou si le déconfinement est autorisé.