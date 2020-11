Matt Pokora réagit à la fermeture des rayons et il propose une pétition sur Instagram

Emmanuel Macron a dévoilé le nouveau confinement et Jean Castex a confirmé la fermeture de plusieurs rayons, notamment ceux dédiés aux livres dans les centres commerciaux. Matt Pokora a partagé une photo tout en étant choqué de cette mesure et, surtout, il a demandé à ses fans de signer une pétition qu’il a également partagée sur son compte. Il faut savoir qu’en tant qu’artiste, il est particulièrement visé par les mesures puisque sa tournée n’a pas été reportée, mais annulée.

Le coup de gueule de Matt Pokora contre la fermeture

Alors que les commerces ont partagé leur colère à cause de la vente de certains produits dans les supermarchés et les hypermarchés, Jean Castex a proposé lors d’une interview sur TF1 de lisser toutes les mesures. De ce fait, certains produits décrits comme non essentiels ne sont pas autorisés à la vente dans ces centres commerciaux. Matt Pokora n’a donc pas pu s’empêcher de réagir face à cette actualité en France.

Les rayons sont bannis et les espaces culturels doivent fermer leurs portes et cela depuis ce mercredi .

. Matt Pokora a décidé de mentionner dans sa story Roselyne Bachelot pour lui demander des comptes.

Au vu de son mécontentement, il a décidé de partager une pétition tout en invitant ses fans à la signer au plus vite.

Le chanteur souhaite donc que les rayons ne soient pas fermés et que les consommateurs puissent acheter des CD, des DVD, des livres. Il demande aussi la réouverture des commerces de proximité non essentiels qui sont fermés depuis le début du confinement.

La culture est un bien essentiel

Matt Pokora n’est pas le seul à partager son mécontentement puisque le gouvernement décrit ce qui est essentiel et ce qui ne l’est pas. Toutefois, la définition est différente pour chacun des citoyens, car le livre peut aussi être perçu comme quelque chose de très important. De ce fait, Matt Pokora demande à sa famille de signer la pétition du SNEP qui précise que la culture est un bien essentiel et qu’il faut donc partager sa colère au vu des mesures prises par le gouvernement.

Les centres commerciaux étaient contre cette mesure puisqu’ils voulaient continuer à vendre ces produits qui représentent près de 20 % de leur chiffre d’affaires en cette période de l’année qui est désignée aux fêtes. Il faudra donc attendre le prochain point d’Emmanuel Macron pour savoir si des commerces peuvent éventuellement ouvrir leurs portes ou si la situation restera comme ça jusqu’au 1er décembre.