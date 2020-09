Matt Pokora poste une vidéo de sa séance de sport et rend totalement fou ses fans !

C’est un Matt Pokora comme on l’a rarement vu sur les réseaux sociaux qui s’est affiché il y a quelques heures pour le plus grand bonheur de ses fans !

Hier, c’est un Matt Pokora des plus enchantés que l’on a pu découvrir sur les réseaux sociaux ! On a pu le voir dans sa voiture, casquette vissée sur la tête pour masquer sa chevelure abondante suite au confinement, danser le reggaeton alors qu’il est en train de conduire. Mais qu’est-ce qui a pu le rendre aussi heureux ?

Va-t-il revenir en studio pour enregistrer une nouvelle chanson, lui qui a vu quelques dates de sa tournée reportées suite à la crise sanitaire du coronavirus ? Et bien ses fans n’ont pas bien mis longtemps à le savoir, mais ils ne s’attendaient probablement pas à cette surprise…

En effet, on a pu voir Matt Pokora dans un tout autre décor par la suite, puisqu’il n’a pas partagé de séance studio comme on pouvait s’y attendre, mais plutôt un rendez-vous à l’extérieur très important pour son image : il avait tout simplement rendez-vous chez le coiffeur ! On a donc pu le voir par la suite chez son coiffeur en train de se faire une beauté, et il semblerait que les deux hommes aient pris d’ailleurs des mesures nécessaires pour se protéger contre le coronavirus.

En effet, on peut constater sur les vidéos que les deux hommes portent bien des masques de protection, mais pas de visière comme on a pu le voir chez d’autres coiffeurs de célébrités. Par la suite, de retour dans sa voiture, Matt Pokora a de nouveau partagé une vidéo où on peut le voir avec sa nouvelle coupe de cheveux, dont il est vraisemblablement très content ! Mais les fans du chanteur n’étaient pas au bout de leur surprise, puisque quelques heures après, ils ne savaient pas que le chanteur de “Elle me contrôle” allait partager de nouvelles vidéos de lui qui allaient faire parler de lui…

Matt Pokora torse nu en train de faire du sport : il transpire beaucoup !

Alors que sur sa story Instagram, sa femme Christina Milian est en train de faire du jardinage, le chanteur Matt Pokora a bien d’autres préoccupations. On peut dire que pour lui, cela aurait été d’ailleurs une journée où il aura pu prendre soin de lui et ne pas s’occuper des enfants, bien qu’il soit très proche d’eux comme on a pu le voir par le passé. En effet, le chanteur Matt Pokora partage sa vie avec sa belle-fille Violet, fruit de l’amour entre Christina Milian et le chanteur The Dream, et Isaiah, fruit de leur amour né il y a à peine quelques mois.

Et alors que Christina Milian a d’ores et déjà perdu tous les kilos qu’elle avait pris pendant la grossesse, qu’en est-il de Matt Pokora ? Il n’a pas communiqué sur une prise de poids lors de la grossesse de sa femme, mais on a pu le voir plusieurs fois manger de la raclette ces derniers mois, et pas une seule fois faire du sport sur ses réseaux sociaux : simple coïncidence ou le chanteur se laisserait aller ? On ne peut bien sûr pas être en mesure de l’affirmer, mais en tout cas si cela est le cas on peut dire que c’est depuis corrigé, car on a pu voir Matt Pokora dans une séance de sport que ses fans ont dû largement apprécié !

Dans la vidéo, il apparaît très transpirant et très essoufflé, comme en témoigne son visage qui apparaît fatigué. Faut-il y voir un signe que le chanteur n’a pas fait de sport depuis longtemps ? Nous ne sommes pas en mesure de l’affirmer, mais en tout cas ses fans apprécieront les vidéos où l’on peut très bien voir les superbes tatouages du chanteur, tout comme ses muscles !