Matt Pokora montre le visage de son fils Isaiah, voici cette incroyable photo !

M Pokora est en couple depuis plusieurs années avec Christina Milian. Le 20 janvier dernier, l’actrice a accouché d’un petit garçon, Isaiah. Le couple tente de préserver son intimité.

Les deux stars sont ravis d’être parents et le bébé fait le bonheur de la famille.

M Pokora, un papa gaga !

Le chanteur se montre très impliqué dans son rôle de père et ne cesse d’aider Christina. Ainsi, M Pokora se lève tôt le matin et n’hésite à nourrir le petit garçon et à amener sa belle-fille, Violet, à l’école.

À cause du confinement, le chanteur a dû reporter ses dates de concert et cela lui a permis de passer plus de temps en famille. D’ailleurs, Matt Pokora est complètement gaga de son fils. Bien souvent, il dévoile des photos de son enfant et fait craquer la toile.

« Quelle plus belle mission dans la vie d’un homme que celle d’être papa / beau-papa ? » avait-il dit sur Instagram pour la fête des pères.

Le visage d’Isaiah dévoilé !

Le petit Isaiah a déjà six mois mais les fans de M Pokora n’ont jamais eu la chance de savoir à quoi il ressemble. Le chanteur et Christina Milian refusent de dévoiler le visage de leur fils sur les réseaux sociaux et souhaitent protéger sa vie privée. Les deux parents sont donc très protecteurs et surveillent de près tous ce qu’ils publient sur Instagram.

Le jeune papa veut transmettre “les plus belles valeurs possibles” à son fils et il veille sur son éducation. Néanmoins, dimanche 16 août, le chanteur a partagé pour la première fois une partie du visage d’Isaiah. La photo a rapidement fait le buzz sur les réseaux sociaux et les fans sont ravis de pouvoir avoir enfin un aperçu de la tête du bébé.

Isaiah prêt à faire « des ravages » !

M Pokora a pris soin de ne pas trop en dévoiler mais on peut découvrir les lèvres ainsi que le nez du bébé. Avec ce premier cliché d’Isaiah, tout le monde peut se rendre compte qu’il ressemble déjà beaucoup à Christina Milian.

Pour autant, Matt Pokora n’est pas peu fier de son fils et est certain qu’il va faire des ravages dans les années à venir. « Les meufs vous êtes pas prêtes… » a t-il écrit en légende de la photo.

Le petit garçon a quand même quelques points en commun avec M Pokora. Il y a plusieurs semaines, Christina Milian a laissé entendre que son fils avait les yeux bleus comme son compagnon. « Il tient ça de moi, et non de son père » avait-elle dit sur Instagram après avoir testé un filtre qui donne les yeux bleus.

Puis, Isaiah est déjà un passionné de football et supporte l’Olympique de Marseille. M pokora s’est amusé plusieurs fois à faire porter à son fils un maillot de cette équipe. Puis, le petit garçon n’a pas manqué de voir son papa en train de jouer au football cet été dans le Sud de la France. Enfin, Isaiah est déjà un mélomane et adore écouter du piano. Le petit marche déjà dans les pas de son papa !